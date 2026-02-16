今週の12星座占い「天秤座（てんびん座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月16日（月）～2月22日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月16日（月）～2月22日（日）「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、今まで抑えていた“自分らしさ”を出していくといいかも。創作活動がうまくいくなど、趣味が仕事につながったりするようです。楽しむことを優先してみると、美的感覚も磨かれそう。恋愛面は、ロマンチックなものや情熱的なものに惹かれるため、恋も劇的な出来事に巻き込まれるかも。冷静になるタイミングを持ちましょう。1人で過ごす時間も、楽しむ気持ちを大事にすると良いでしょう。ちょっとした贅沢やご褒美を用意するのも◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。