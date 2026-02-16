ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、「もっとチャンスを活かせたはずだ」と2度のリードを守り切れなかった太陽ダービーを振り返った。

現在、熾烈なトップ争いに身を置くローマは、15日に行われたセリエA第25節でナポリと対戦。3ポイント差で3位に位置するライバルとの重要なアウェイゲームを2-2のドローで終えた。

互いに少なくない負傷者に悩まされる中で臨んだ上位対決では、アウェイのローマがFWドニエル・マレンの2ゴールで2度にわたって先行。しかし、古巣対戦のDFレオナルド・スピナッツォーラの恩返しゴール、後半終盤には今冬加入のFWアリソン・サントスにセリエAデビューゴールを決められた結果、敵地から勝ち点1を持ち帰るにとどまった。

前日にイタリア・ダービーに敗れたユヴェントスを抜いて4位に浮上したが、ガスペリーニ監督は「この結果は残念だ」と正直な思いを明かした。イタリアメディア『スカイ・スポルト』が指揮官のコメントを伝えている。

「若い選手を前線に置いて試合を終えることが多い。彼らには成長と出場時間が必要だ。彼らにはフレッシュさとエネルギーがある。もっとチャンスを活かせたはずだ」

追加点を奪う部分とゲームクローズの部分で若さが出たと悔やんだ指揮官だったが、前節のウディネーゼ戦に続くドッピエッタを達成したオランダ代表FWを絶賛。今冬加入のストライカーが開幕の段階からチームにいれば、より多くの勝ち点を獲得できていたはずだと語っている。

「マレン？私はずっと彼の大ファンだ。彼はストライカーとして最高のクオリティを持っている。完成度が高く、俊敏で、スピードがあり、チームメイトとの連携も良く、シュートも非常に良い。このチームには彼のようなストライカーが必要だ。彼は頻繁に得点しているが、もっと上達できるはずだ。もしディバラと、少しケガをしていたスーレも復帰できれば、チームはさらに競争力が増すだろう」

「マレンがいれば、シーズン開幕からもう少し勝ち点を取れただろう。しかし、チームは成長した。シーズン前半は多くの試合に勝ったものの、（ライバルとの）直接対決では負けてしまった。シーズン後半は調子が上がっていて、ミランとナポリと引き分けた。残念なのは、この2試合は勝利にかなり近づいたのに、という点だ」

敵地で勝ち切れず、3位浮上のチャンスを逃したローマは、22日にホームで行われる次節クレモネーゼを相手に勝ち点3奪取を目指す。

【ハイライト動画】白熱の太陽ダービー！ ナポリvsローマ