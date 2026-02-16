DeNAは16日、5月12日〜14日の中日戦で『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』を開催し、来場者が着用するスペシャルユニフォームのデザイン決定を発表した。

12年目の開催となる今年の『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL』のテーマは「ベイ☆ギャルマインド」。「ギャルマインド」とは、見た目や世代に関係なく、自分の「好き」に全力で突き進む最強のポジティブ精神を指す。このマインドを横浜DeNAベイスターズ流にアップデートし、大好きなチームをガールズパワーで勝利に導こうという想いを込めている。

今年のスペシャルユニフォームは、自分らしいコーディネートを楽しめるよう、クラシックでシンプルなデザインを採用。繊細なストライプは横浜の街を彩る「水面のきらめき」をイメージしており、小さな輝きが集結したデザインになっています。機能面では、ヘアスタイルやメイクを崩さず羽織ることができる、前開きのデザインを採用。今年は定番の形状に加え、「ミニ丈タイプ」、「フレンチスリーブタイプ」の全3型をラインナップした。別売りの圧着シートや缶バッジで自分好みのアレンジも楽しめる。昨年に引き続き、スペシャルユニフォームは一部座席を除く全ての来場者に用意。

▼ 石田裕太郎選手 コメント

「ストライプラインのところがキラキラしていて可愛くて、コーディネートも楽しめそうなユニフォームだと思いました!当日はこのユニフォームを着て、チームのことを応援してください!」

▼ 松尾汐恩選手 コメント

「シンプルでとっても可愛くて、スタイリッシュなユニフォームだと思いました!『ベイ☆ギャルマインド』のポジティブな応援で僕たちにパワーを送ってくれると嬉しいです!」