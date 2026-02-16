九州の東端、大分県の中心に位置する大分市は、瀬戸内の青い海に臨み、高崎山や鎧ケ岳などの緑豊かな山々が周辺部に連なる自然豊かなまち。「関あじ・関さば」をはじめとした海産物やさまざまな農畜産物など、多彩な食資源に恵まれているのも特徴です。

今回は、大分市にふるさと納税返礼品を提供する精肉店「はしづめ」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

地域に愛される大分のお肉屋さん! 大分市の返礼品提供事業者「はしづめ」について

株式会社はしづめ

・所在地：大分県大分市荏隈町1丁目7番9号

・設立：2016年(創業：2004年)

・事業内容：精肉小売り、惣菜製造販売、精肉卸売り

2004年に大分市荏隈町(えのくままち)に精肉店を創業し、その後2016年に“地域に愛される大分のお肉屋さん”を目指して設立した「はしづめ」。2024年で創業20年を迎えた「おおいた和牛取扱認定店」です。

「より安心安全でおいしい精肉を提供したい」との思いから国産肉にこだわり、牛に関しては厳選した黒毛和牛のみを提供しています。

「はしづめ」の返礼品へのこだわりと想い

国産のお肉のみを取り扱っている「はしづめ」では、精肉店がこだわり抜いた「質の良い肉」を取り揃え、お肉の部位ごとに一番おいしい部分を厳選。“お肉本来の甘みや旨みを感じられる質の良いもの”を自信をもって提供しています。

その質の良い肉を使ったメンチカツや唐揚げなどは返礼品にも提供されており、冷凍で届きます。「はしづめ」の店頭で食べる出来たてのような味わいと食感を再現できるよう、味付けなどの製造方法や冷凍方法を試行錯誤したそうです。

「ぜひご自宅で、夕食のおかずや特別な日のお食事などに、はしづめ自慢の品をお召し上がりいただけると嬉しいです」と事業者は語っていました。

事業者からのメッセージ

大分市外にお住まいの皆様にも、はしづめ自慢の品をお届けすることができ大変嬉しく感じております。また、以前大分に住まわれていた方へご縁をいただくことも増え、とても励みとなっております。返礼品として「おおいた和牛」や「骨付きモモ唐揚げ」をはじめ、店頭販売でも人気の品をご用意しております。これからも皆さまにおいしいお肉やお惣菜をお届けできるよう努力してまいりますので、応援のほどよろしくお願いします。

自治体からのメッセージ

「国産鶏骨付きモモ唐揚げ」は、手のひら以上の大きさに加え、秘伝のたれを使用した味付けも大好評で「とてもおいしい」と大変人気の返礼品です! リピーター様もとても多く、クリスマスシーズンや誕生日などのイベントごとで大活躍しているそうです。すき焼き・しゃぶしゃぶ用のお肉やサーロインステーキなども肉質がとてもよく、やわらかいと評判をいただいております。

大分市のふるさと納税返礼品について

「はしづめ」が提供しているおおいた和牛、国産鶏骨付きモモ唐揚げを紹介します。どちらも大分市の中でも人気の返礼品なのだそう。

A4等級以上 百年の恵おおいた和牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用ウデ400g

・内容量：おおいた和牛 ウデ すき焼き・しゃぶしゃぶ用 400g×1パック

・寄附金額：1万3,000円

品質の高い豊後牛の中でもおいしさにこだわった農場で育てられた「肉質4等級以上」のものだけを選んだ牛肉「おおいた和牛」です。肉質の良さに加え、見た目もきれいでお肉もやわらかく、贈答用としてもおすすめとのこと。

大分のお肉屋さん「はしづめ」の国産鶏骨付きモモ唐揚げ5本

・内容量：骨付きモモ唐揚げ5本

・寄附金額：1万4,000円

創業以来愛され続けている、事業者自慢の逸品「骨付き鶏モモ肉の唐揚げ」です。国産鶏の骨付き鶏モモ肉がまるごと一本唐揚げに! 大きさだけでなく味付けや調理方法などについても好評の声が届いているのだとか。

今回は大分県大分市の返礼品提供事業者「はしづめ」と、人気の返礼品を紹介しました。“地域に愛される大分のお肉屋さん”を目指し、より良い品質にこだわり尽くしたお肉やお総菜を提供している事業者でした。ふるさと納税を通じて全国にリピーターを増やしているのだそう! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者