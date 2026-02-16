9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と齊藤明雄氏が、巨人の外野手争いについて言及した。

佐伯氏は「外野手争いは私も経験があるんですけど、やってる人間はきついんですけど、チーム目線で考えると、当然個々のレベルが上がっていくわけですから、チーム力は上がる」と解説し、「ジャイアンツの野手というところで、主力選手を作っていかないといけない段階だと思うので、ここで勝ち残った人間、一旦は負けたけど、そこで腐ることなく次のチャンスに向けて虎視眈々とやってほしい」と続けた。

佐伯氏は「注目となるとどうしても頑張って欲しいのは、丸選手になる。年齢、ベテランと言われる中で彼の存在。丸選手はずっと見ていていたい選手ですね、まだまだ衰えてほしくない。FAで入った松本選手もどういう起用されるのか楽しみですね」と自身の見解を述べた。

齊藤明雄氏は「丸を中心に動いてくると思うんですけど、中山ですよね。左バッターとしてライトのポジションを狙える選手だと思うので、バッティングの調子が良い時はいいんですけど、悪くなると長い。調子の悪い時のスランプを短くして、ちゃんとレギュラーとしてやってもらえればなと。ケースを読んでしっかり自分のバッティングをしてほしい。ランナー一塁でポーンと上げてアウトにあってしまっているケースが多い。ランナーを進めるバッティングができれば、レギュラーとして十分にできる。長打もありますからね」と中山礼都に期待した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』