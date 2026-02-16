トッテナム・ホットスパーのFW浜野まいかが移籍後初ゴールを挙げた。

浜野は出場機会を求めて今年1月4日にチェルシーからトッテナムに期限付き移籍した。

15日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ（WSL/イングランド女子1部リーグ）第16節ではアストン・ヴィラと対戦。チームメイトのDF古賀塔子、対戦相手のFW土方麻椰とともにスタメン出場した。

前半から激しい打ち合いの展開となった中、浜野は4－2のスコアで迎えた72分に決定的な仕事を果たす。ロングカウンターの局面で味方のミドルスルーパスにオフサイドギリギリのタイミングで背後へ抜け出すと、ボックス内でのGKとの1対1で冷静に右へ運びながら絶妙なチップキックをゴールネットに流し込み、加入後4試合のリーグ戦で待望の初ゴールを挙げた。

その後も多くのゴールが生まれた一戦はトッテナムの7－3の勝利に終わった。

来月1日に開幕するAFC女子アジアカップオーストラリア2026にもなでしこジャパン（日本女子代表）の一員として招集されているアタッカーにとって、新天地での初ゴールは今後に弾みをつけるものとなったはずだ。

【ゴール動画】浜野がクールなフィニッシュで移籍後初ゴール



