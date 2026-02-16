高齢化が進むにつれ、病院ではなく「自宅で安らかに最期を迎えたい」という願いを支える「訪問診療」のニーズは年々高まっている。そんな訪問診療専門の医師として故郷の岩手県盛岡市で地域の人々の助けとなっているのが、沖縄のプロチーム・琉球コラソンに所属していた元ハンドボールプレーヤーの中村彰吾氏だ。医師とプロアスリートという二刀流のキャリアで活躍した後、本格的な訪問診療へ転身した背景には、どのような思いがあったのだろうか。

医師とプロ選手。二刀流キャリアのはじまり 患者の家を訪ねて話に耳を傾け親身に寄り添う訪問診療

中村氏が医師になろうと思ったのは、小学校高学年ぐらいの頃。親孝行がしたい、それにはどうしたらいいだろうかと考えたとき、医師なら人に感謝される良い仕事で、親も楽にしてあげられるだろうと思い、目指すことを決めたのだそう。そして、大学の医学部に進み、医師になった。それは決して簡単な道ではなかったはずだが、その後、沖縄のハンドボールチーム・琉球コラソンでプロ選手になるという、全く別の道へ進むことを決めた。そもそもハンドボールとは、どのようにして出会ったのだろうか。

「高校に入学して、どの部活に入ろうかと考えていたとき、父に“ここに入りたいというものがないなら、男子で一番強い部活に入れ”と言われたのです。上下関係や練習は厳しいかもしれないけれど、その分仲間との絆が強まって高校生活は充実するし、一生の友達ができるはずだからと。それまでハンドボールというスポーツに関して何も知らなかったのですが、進学した高校は前年にインターハイに出場するほど男子のハンドボール部が強かったので入部を決めました」

父のアドバイス通りハンドボール部に入部した中村氏は、キツい練習に耐え、県大会で良い成績を収め全国遠征するなど、充実した高校生活を送る。一方で、勉学にも励み、希望通り秋田大学医学部に入学を決めた。

「秋田大学には、医学部以外の学部生が入るハンドボール部と、医学部生だけの部があって、僕は医学部生の部の方に入りました。部が分かれているのは、医学部は６年制であるのと、研修などで時間を取られるので他の学部生とは時間のタイミングが合いにくいからです。大学では、ハンドボールに夢中というよりは、先輩後輩たちと練習後に遊んだりするのが楽しくて行っていたという感じでしたね」

力試しのつもりで受けたトライアウトでプロ選手に 実力を試そうと思って挑んだトライアウトだったが、縁あって沖縄のハンドボールチーム・琉球コラソンに入団

大学卒業後は、研修医として岩手県内の病院で働いていた中村氏。ハンドボールを続けようという気持ちはなく、これからは医師として頑張ろうと思いを新たにしていたというが、思いがけずハンドボール熱が再燃する。

「秋田から岩手に戻って数ヶ月後、母校の高校で人手が足りないから練習の手伝いをしてほしいという依頼があったのです。それで久しぶりにハンドボールをやってみたらものすごく楽しくて、こんなに面白かったっけ？ と思うぐらいでした。すっかり夢中になり、時間があれば練習に顔を出すようになって、母校だけでは飽き足らず、市内の強豪と言われる高校や岩手大学にまで行って、練習させてくださいとお願いして、とにかくのめり込んでいました」

高校・大学時代は怪我に悩まされがちで、痛みを感じながらプレーをすることも多かったという。その後、ハンドボールをしない数ヶ月間で痛みから解放され、年齢的にもちょうどいい全盛期を迎えたことが、競技への熱中に繋がったのではないかと中村氏は振り返る。沖縄のプロチーム・琉球コラソンがトライアウトを実施するという情報が耳に入ったのは、そんな時期である。

「僕は、プロになりたいなどと思ったことはなかったし、そもそも琉球コラソンというチームのことも知りませんでした。でも、トライアウトを受ければ自分の実力がわかる。日本のトップの選手たちとボールを投げ合う機会が与えられ、少しでも自分の技術にプラスになればいいなというぐらいの気持ちで受けてみることにしたのです」

自らの腕試しのつもりで受けた琉球コラソンのトライアウトで見事合格を手にし、プロ生活を開始した中村氏。チームメイトは子どもの頃からハンドボールだけをし、学生時代もトップのチームで活躍してきたような選手ばかりで、当初は追いつくのに必死だったという。

「日中は個人でトレーナーを頼んでトレーニングをし、その後チームでの練習という生活で、正直苦しいこともありました。楽しさという点では、岩手での研修医時代に時間を見つけてはハンドボールに打ち込んでいたときの方が楽しかったと思います。でも、何千人という多くの人の前でプレーをし、大歓声をうけるというのは震えるぐらいの喜びがありました。一方で、思うように身体が動かなくて、レギュラーメンバーから外されて悔しい思いもしましたが、日本のトップで選手生活を送れたというのは、かけがえのない体験だったと思います」

プロ選手と医師の二足のわらじを履いて出会った訪問診療の世界 沖縄のハンドボールチーム・琉球コラソンの大事な仲間たち

中村氏は、選手として活動する中で、空いた時間にはアルバイトとして医師の仕事に従事していた。琉球コラソンで選手として活躍したのは約９年間になるが、次第に選手生活にも慣れ、徐々に医師としての仕事に費やす時間も増えてきたとき、訪問診療に出会った。

「僕が選手をしながら働いていたクリニックが訪問診療を手がけていました。がん患者さんの苦痛を和らげる緩和医療などにも詳しい先生が多く、訪問診療のノウハウや重要性など全てそこで教えていただいたと言っても過言ではないぐらいです。選手を引退してからもそこで訪問診療を続けていたのですが、たまたま岩手の訪問診療をやっている方々と出会い、繋がりができました。岩手は自分の故郷ですし親もいますから、できれば岩手で本格的に訪問診療に取り組みたいと思い、岩手に戻ることにしました。

訪問診療は、病気や介護が必要になった在宅の患者さんを、定期的に訪問して支える医療です。しかし、盛岡に帰ってきて思ったのは、意外にまだその存在を知らず、最期は家で迎えたいと思いながらも不可能だと諦めている方も多いということ。病院の先生や世間一般的にも訪問医療で何ができるのか、何をしてもらえるのかの理解が広がれば、病院から在宅へという流れが増えて、最期は家でという願いは叶えられるはずです」

中村彰吾氏が琉球コラソンの選手時代に出会った“訪問診療”に本格的に取り組みたいと故郷の盛岡市に帰ったのは昨年。その後、医師が高齢のため閉めることになった医院の患者を引き継ぎ、2025年４月に訪問診療専門のクリニックを開業した。現在は130名ほどの在宅の患者さんの訪問診療を行っている。

一人ひとりの患者さんに寄り添ったオーダーメイドの医療を目指す 何かあればすぐに駆けつけてくれる訪問診療医の存在は、患者にとって心強い存在

訪問診療は、月何回・週何回といった定期的な患者訪問のほか、365日24時間体勢で急患などの対応も求められる。患者さんそれぞれに持病は異なり体質も違うため、広範な医療知識、きめ細やかな対応も必要だ。中村氏はどのような思いで医療に向き合っているのだろうか。

「僕が初めて訪問診療に出会った沖縄の医院は、いろいろな病で終末期を迎えた方のご依頼が多く、月に10名以上の方を看取るようなところでした。終末期というとネガティブなイメージをもたれがちですが、たとえばがんの終末期であっても自宅で疼痛コントロールをしながら、大好きなご家族に見守られて最期を迎えることができます。それを知ったとき、なんて素敵な医療だろうかと思いましたし、やりがいを感じることができました」

訪問診療に携わることの意義を感じ、次第にのめり込んでいったという中村氏は、郷里の岩手に戻り患者さんに向き合う日々を過ごしているが、大事にしているのは“オーダーメイドの医療”だと語る。

「訪問診療は、一人ひとりの患者さんの状態や希望に応じて在宅でもできるかぎりの治療をすることができます。たとえば糖尿病の患者さんの場合、最期まで甘い物を制限して生活するのか、それとも好きな甘い物を我慢せずに食べながら、なるべく病状が酷くならないように医師がコントロールしながら、余生をできるだけ穏やかに過ごすのか、選択肢はいくつもあります。患者さんと話し合いながら、その方の希望に寄り添ったオーダーメイドの医療を支えていくのが僕の役割だと思っています」

少し前、中村氏の下にあるご家族から連絡があったのだという。入院中の母親が自宅で最期を迎えたいと言っているが、どんどん体力が落ちていて、明日からの連休を越せるかどうかわからない。何とかならないだろうかという相談だった。

「それは、僕が受けた新聞の取材記事を見てのご連絡でした。ご家族は訪問診療というものがあることをそれまで知らなかったそうですが、どうにかして母親の気持ちを叶えて欲しいと連絡をくださったのです。早速病院の相談員に連絡を取り、自分が責任を持つからと言って、お母さんはその日のうちに自宅に帰ることができました。残念ながら、連休の中日に亡くなってしまいましたが、ご家族のみなさんには感謝されて僕もよかったなと思いました。このように人生の最後にはいろいろ選択肢があるということを知ると、気持ちも豊かになると思います。訪問診療という選択肢があることを、もっと多くの方に知っていただきたいですね」

父に勧められ、高校で一番強い部活・ハンドボール部で出会った大切な友人たちは、医師として働きながらプロハンドボール選手になり、現在は訪問診療に取り組む中村氏を、“らしい”と言っているそうだ。そんな独特のプロフィールは、患者宅を訪問した際には、格好の話題になるという。患者に寄り添いオーダーメイドの医療を提供するには、コミュニケーションも欠かせない要素だ。アスリートとしてトップチームで活躍した経験は、地域の人にとって頼りになる力になっているのだろう。

text by Reiko Sadaie（Parasapo Lab）

写真提供：中村彰吾