All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、宮城県在住52歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。

◆投稿者プロフィール

年齢・性別：52歳女性

同居家族構成：本人、夫（53歳）、長男（20歳）、次男（16歳）

居住地：宮城県

住居形態：賃貸

雇用形態：パート・アルバイト

世帯年収：本人200万円、配偶者900万円

現預金：6000万円

リスク資産：1000万円

◆「住宅購入資金のため1200万円を定期預金に」

現預金6000万円は「普通預金、定期預金の7つの口座に分けて」管理しているという投稿者。

現在利用している定期預金は「楽天銀行の定期預金1年ものに1000万円（特別金利年1％）、住信SBIネット銀行の円定期預金に200万円（1年ものの場合、特別金利年0.8％）」の計1200万円（ともに2026年1月時点の金利）。

「将来の住宅購入資金」として預けているとあります。

◆「今は8割が現金。今後は投資信託に回していきたい」

理想的な現金とリスク資産の配分については、「現在の収入とのバランスが基準。収入があるときは現金が少なくても安心」とコメント。

ただ、現在の資産配分については「今は8割以上が現金です。これから住宅を購入する可能性があるため」現金比率をあえて高めにしていると言います。

ただゆくゆくは徐々に「現金の比率を減らしたい」と投稿者。現在は日本株を中心に運用しているそうですが、今後は「投資信託を考えている。もっと資産を増やしたい」と意欲を見せます。

ただ現預金に余裕があるおかげで「株で損をしても、慌てて売ることなく持ち続けることができる」のも事実だと語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部