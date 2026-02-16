今日の運勢は？ ★2026年2月16日（月）12星座占いランキング！ 第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月16日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月16日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の：Laila（ライラ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？願っていたことがついに叶うかも。今日は一日ポジティブな気持ちで過ごせるようです。恋愛運も好調！あなたの良いところが伝わりやすく、異性から話しかけられることも増えそう。ストレスから解放されてフットワークが軽くなるようです。身体の調子も良く、運動をしたくなるかも。1日の予定をしっかり立てて、テキパキ行動してみましょう。買い物へ行くと自分に似合うものが見つかりそう。人とは違うことや、大胆なことを行ってみると、周りから喜ばれそう。今日は、子供心も忘れないようにすると良いでしょう。庭や玄関を掃除するのもおすすめ。さらに対人関係が好調に。日ごろから大切に思っている人に、感謝の気持ちを伝えてみましょう。すると、仕事やプライベートで上手くいかないと感じていることが、スムーズに進むようになりそう。ラッキーアイテムはスニーカー。いつもなら後回しになりがちな物事を今日はすんなり行えそう。作業がはかどるアイデアなどが思いついたらぜひ試してみて。自分なりの工夫ができると、さらに楽しくなるようです。色々な人と話をして、刺激的な一日になりそう。会話の盛り上げ役になる場合もありそうですが、あなたの良さが周りに伝わって、明るい雰囲気に。みんなが楽しんでいると、心が温かくなることでしょう。日ごろ睡眠不足が続いているようならば、今日は仕事などを早めに片付けて、ゆっくり過ごせるようにしましょう。夜は家族との団らんを楽しむのも素敵です。寝室も片付けてリラックスできるようにしましょう。今日は、スピーディーに仕事などが行えそう。テンポの良い音楽などを聴きながら家事をするのも良いでしょう。空いた時間は趣味や勉強をするのもおすすめ。自信もついてくることでしょう。お金を増やすアイデアなどが思いつきそう。自分のライフスタイルと照らし合わせながら、できることをやってみましょう。こんなことができるようになりたいといった夢や目標を手帳に書いてみるのも、おすすめ。こまめにリフレッシュをしていると、穏やかな気分で過ごせそう。映画や芸術鑑賞など非日常的なものに触れるのも良いでしょう。自分とは違う価値観や世界観に触れると新たにやってみたいことができるかも。頑張りすぎてしまうと、体調を崩してしまうかも。今日は、自分が得意なことなどをゆっくりペースで行うようにしてみましょう。季節の食材を使った、お鍋やスープなど温かい食事をすると◎今日は、神経を使うことや緊張することは控えた方が良いかも。いつも通りに行動していると、気持ちもリラックスしてくるようです。夜はゆっくりお風呂に入るなど、身体を休めるようにしてみて。パートナーや職場等の影響から貴方自身も変化を促されそうです。勢いで動いてしまったり否定的に捉えたりせず、お互いの価値観やニーズについては深く対話してみましょう。自分自身の成長に繋げて行けそうです。■監修者プロフィール：Laila（ライラ）東京・池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。対面鑑定では井川今日子（いがわ・きょうこ）として出演。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/