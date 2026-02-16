ナポリはスコットランド代表MFスコット・マクトミネイとの契約延長を目指しているようだ。15日、イタリアメディア『コリエレ・デロ・スポルト』が報じている。

現在29歳のマクトミネイは、マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身。2017年5月にトップチームデビューを飾ると、2024年夏に退団するまで、クラブ通算255試合出場29ゴール8アシストを記録した。2024－25シーズンからはナポリに活躍の場を移すと覚醒。リーグ戦で12ゴール6アシストをマークし、ナポリのスクデット獲得に大きく貢献すると、リーグ最優秀選手賞にも輝いた。

今シーズンも公式戦34試合に出場し、アントニオ・コンテ監督率いるチームの核となっているマクトミネイ。現行契約は2028年6月20日までだが、ナポリはチームに引き留めるため契約延長を検討しているようだ。『コリエレ・デロ・スポルト』は「マクトミネイと2030年までの契約延長を検討している」と報道。さらに「ナポリのジョバンニ・マンナSD（スポーツディレクター）と同選手の代理人が交渉の初期段階を行った」とも伝えている。

加えて、同メディアは「クラブと選手の共通の考えは関係を強固にし、2030年までの契約延長だ」とし、“相思相愛”との見解も示した。

現在セリエAで4位のナポリは、ケヴィン・デ・ブライネやダヴィド・ネレス、ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォといった主力選手が戦線離脱中。さらにマクトミネイも欠場中と厳しい戦いを強いられている。