「105勝を挙げる」大谷翔平所属のドジャース、ナリーグ西地区圧勝を分析シ…

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ3連覇を目指す。その第一関門として、まずはナショナルリーグ西地区を勝ち抜く必要があるが、現時点では圧倒的に優勢とみられているようだ。米メディア『トゥルーブルーLA』が報じた。

昨季のドジャースは93勝69敗・勝率.574で4年連続の地区優勝を果たした。ただ、後半戦はなかなか白星を伸ばせず、2位のサンディエゴ・パドレス（90勝72敗・勝率.556）とはわずか3ゲーム差だった。

同メディアは「ベースボールプロスぺクタスによる予想システムであるPECOTAは、ドジャースが今季105勝を挙げると予想している。ポストシーズン進出確率は99.8％、さらに地区優勝確率は驚異の98.6％だ。ファングラフスはやや控えめで、ポストシーズン進出確率を99.5％、地区優勝確率を94.4％としている。同地区の他球団はほぼ勝率5割前後と見られているか、もしくはコロラド・ロッキーズ（昨季まで3年連続でシーズン100敗超）という評価だ」と言及。

続けて、「ドジャースは2020年から2024年まで5年連続で、地区シリーズでナリーグ西地区のチームと対戦していた。その連続記録は昨年で途切れたが、それでもパドレスはポストシーズンに進出している。各種予測を踏まえると、今年は2019年以来初めて、西地区から複数のポストシーズン進出チームが出ない年になるかもしれない」と記している。

