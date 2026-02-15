大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフを通じてデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手を獲得する案が取り沙汰されてきた。もしスクバルが市場に出た場合、ドジャースは複数の有望株を放出して獲得に動く可能性がある。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のライアン・シー記者が言及した。

スクバルは昨季、13勝6敗、防御率2.21、奪三振241、WHIP0.89を記録。複数部門でア・リーグ上位に立ち、2年連続でサイ・ヤング賞を受賞した。29歳にしてリーグ屈指の先発投手としての地位を確立しており、三振能力と安定したイニング消化力を兼ね備えた本物のエースだ。

ドジャースがスクバルの獲得に動く場合、エメ・シーハン投手、ジャクソン・フェリス投手、ザイア・ホープ外野手、ジェームズ・ティブス3世外野手という若手有望株をタイガースへ放出する可能性がある。

スクバルがドジャースに加われば、強固な守備力と豊富な得点力を背景に、さらなる勝ち星の上積みも期待できる。なにより、大谷翔平選手らと先発ローテーションを組むことは、相手にとって脅威となるだろう。

ドジャースとスクバルの関係についてシー氏は「ドジャースは組織の厚みがあるため、有望株を手放しても球団の戦力を大きく弱めることはない。再び優勝を狙うチームにとってスクバルは、勝利に向けた絶好の機会を最大限に活用することを意味する」と言及した。

