最多セーブの実績を持つ剛腕クローザー。追加招集の最有力候補と目されたが、最終的に選出は見送られた。

最有力と目された剛腕

杉山一樹（福岡ソフトバンクホークス）

[caption id="attachment_245234" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの杉山一樹（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／107kg

・生年月日：1997年12月7日（28歳）

・経歴：駿河総合高 – 三菱重工広島

・ドラフト：2018年ドラフト2位（ソフトバンク）

・2025年成績：65試合登板（64回1/3）、3勝4敗31セーブ10ホールド、85奪三振、防御率1.82

2025年は守護神としてさらなる躍進を遂げた杉山一樹。抜群の奪三振能力を誇る剛腕リリーバーは、追加招集の最有力候補と目されていた。

駿河総合高、三菱重工広島を経て、2018年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。即戦力として期待されたが、一軍定着にはやや時間を要した。

そんな中、2024年にリリーフとして台頭。シーズン終盤からは勝ちパターンとして起用された。

最終的に同年は、50試合登板で18ホールドポイント（4勝14ホールド）、防御率1.61とブレイクを果たした。

さらに、2025年はシーズン途中から守護神に君臨。同年は65試合に登板し、31セーブ、防御率1.82をマークし、平良海馬（西武）とともに最多セーブのタイトルを獲得。奪三振率は11.89を誇った。

一方で、侍ジャパン招集歴は、昨年3月に行われたオランダとの強化試合のみ。第6回WBCのメンバー入りはならなかったが、追って発表された予備登録投手には名を連ねた。

平良海馬（西武）の出場辞退に伴う追加招集は、藤平尚真（楽天）となったが、同じくリリーフ右腕の石井大智（阪神）も出場辞退が決定。最有力候補として杉山の名前が挙がったが、選出には至らなかった。

【関連記事】

【了】