リヴァプールに所属するイングランド代表MFカーティス・ジョーンズが、今シーズン初ゴールを振り返った。14日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同選手のコメントを伝えている。

FAカップ4回戦が14日に行われ、リヴァプールは本拠地『アンフィールド』でブライトンと対戦。前半にリードを奪うことに成功すると、後半にはモハメド・サラーが1ゴール1アシストのパフォーマンスを披露し、3－0で勝利。FAカップ5回戦へ駒を進めることになった。

この一戦では、C・ジョーンズが右サイドバック（SB）でスタメン出場。北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリー、オランダ代表DFジェレミー・フリンポン、日本代表MF遠藤航が戦線離脱中であることから、本職がセントラルMFのC・ジョーンズがSBで起用された。そして42分には、ミロシュ・ケルケズのクロスに合わせ、先制弾を記録。今シーズンの公式戦33試合目の出場にして今季初ゴールをマークした。

勝利に貢献したカーティス・ジョーンズは試合後、「僕はセントラルMFとしてアシストしたりゴールを決め、チームを助けたいんだ。でも、監督がセンターバック（CB）やサイドバック、ストライカーでのプレーを求めたら、僕はそれに応じて全力を尽くすよ」と、チームへの忠誠を誓いつつ、「今日はSBとして出場し、ゴールを決めて、チームに貢献できたことは嬉しい」と語り、2024年12月以来の得点を喜んだ。

また、今シーズンのチーム状況については「すべての試合に勝てるとは限らない。それでもチームはまとまっていると思うし、ピッチ外でも良い関係を築いている。再び勢いに乗るのは時間の問題だ」と語り、シーズン終盤戦での“復活”を口に。「すべてを勝ち取りたい。ファンが何を期待しているかはわかっているし、このチームでプレーすることがどういうことかもわかっている」と力強いコメントを残している。

【動画】リヴァプールがブライトン撃破でFAカップ5回戦へ！



