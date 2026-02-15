プロ野球は3月の開幕戦に向け、各球団が春季キャンプの真っ最中だ。新天地での飛躍を誓う者、レギュラー奪取に燃える者など、各選手がアピールを続ける場となっている。しかし、過去には開幕前にトレード移籍を経験した選手も存在する。2021年3月には、巨人の13勝左腕が同一リーグへトレード移籍となった。［1/6ページ］

話題を呼んだ13勝左腕の移籍

田口麗斗

[caption id="attachment_190066" align="alignnone" width="530"] 東京ヤクルトスワローズの田口麗斗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：広島新庄高

・ドラフト：2013年ドラフト3位

・NPB通算成績（2025年時点）：367試合登板、47勝57敗44セーブ68ホールド、防御率3.32

読売ジャイアンツからのトレード移籍が発表された際、大きな話題を集めたのが田口麗斗である。

田口は広島新庄高から巨人入り。高卒3年目の2016年に頭角を現し、先発ローテーションの一角として10勝を挙げた。翌2017年には13勝を積み重ね、第1回アジアプロ野球チャンピオンシップで日本代表を経験した。

しかし、2018年は不調に陥り2勝8敗と大きく負け越し。その後はリリーフを主戦場とするも圧倒的なピッチングが見られず、2021年3月にトレードが発表。東京ヤクルトスワローズに移籍した。

ヤクルトでの1年目は結果を残せなかったが、2022年はセットアッパーに定着。45試合に登板して防御率1.25と見事な復活劇を見せた。

その後も抑え、リリーフとして奮闘している田口。結果的にはトレードが成功した選手と言えるだろう。

かつての和製大砲候補

横尾俊建

[caption id="attachment_249782" align="alignnone" width="530"] 楽天時代の横尾俊建（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：日大三高 - 慶応大

・ドラフト：2015年ドラフト6位

・NPB通算成績：286試合出場、打率.211、21本塁打、71打点

和製大砲候補としての活躍を期待された横尾俊建も、春季キャンプから開幕までの間にトレードを経験した。

東京の名門・日大三高で4番に座り、2011年夏の甲子園で優勝。卒業後は慶応大に進み、大学でも一発を量産するなど、アマチュア時代からその長打力は際立っていた。

北海道日本ハムファイターズにドラフト6位で入団した横尾は、プロ1年目からファームで15本塁打。十分なパンチ力を見せつけると、プロ2年目には一軍で7本塁打をマークした。

翌2018年には自己最多となる74試合に出場し、キャリアハイとなる9本塁打をマーク。将来のクリーンアップ定着を期待させたが、2019年を境に成績が下降。そして2021年2月、トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍となった。

新天地でのブレイクを図ったものの、楽天でも出場機会が増えず。2023年に戦力外通告を受け、引退を発表した。

トレードが生んだ“復活劇”

榎田大樹

[caption id="attachment_156616" align="alignnone" width="530"] 西武時代の榎田大樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：小林西高 - 福岡大 - 東京ガス

・ドラフト：2010年ドラフト1位

・NPB通算成績：237試合登板、29勝25敗3セーブ60ホールド、防御率4.16

阪神タイガースで活躍したのち、埼玉西武ライオンズに移籍した榎田大樹。榎田のトレードもまた、開幕前の期間だった。

阪神からドラフト1位指名を受けて入団。プロ1年目からその実力を遺憾なく発揮し、62試合に登板して36ホールドポイント、防御率2.27という抜群の成績を残した。

翌2012年も48試合に登板して24ホールドポイント、防御率2.34をマーク。ところが、翌年以降は大きく成績を落とし、2015年に至っては防御率10.38とまさかの成績に終わった。

ルーキーイヤーほどのパフォーマンスを見せられないまま、2018年3月にトレード移籍が発表。西武に移籍した結果、2018年はキャリアハイの11勝を挙げる奮闘を見せた。

その後は徐々に登板機会を減らし、2022年1月に引退を発表。ただ、両球団で活躍した榎田の姿は、印象に残るものだった。

開幕直前に動いた「赤ゴジラ」

嶋重宣

[caption id="attachment_249773" align="alignnone" width="530"] 西武時代の嶋重宣（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：東北高

・ドラフト：1994年ドラフト2位

・NPB通算成績：1034試合出場、打率.279、126本塁打、421打点、22盗塁

広島東洋カープでは「赤ゴジラ」の愛称でブレイクした嶋重宣。現役晩年にトレードを経験した1人だ。

嶋は東北高からドラフト2位で広島に入団。当初はピッチャーとして入団したが、後に野手転向。きっかけを掴みたいところだったが、転向後もしばらくは一軍と二軍を行き来する日々が続いた。

そんな中、プロ10年目を迎えた2004年に大ブレイク。打率.337、32本塁打の好成績を残した。同年は189安打を放ち、首位打者と最多安打のタイトルを獲得する活躍ぶりだった。

翌年以降は徐々に成績を落とし、若手の活躍もあって出番が減少。復活の兆しを見せるシーズンもあったが、2012年3月にトレードで埼玉西武ライオンズへ移籍した。

ベテランの域に突入し、復活を果たしたいところだったが、2013年はわずか9試合の出場に。同年限りでの現役引退を発表した。

ロッテから電撃トレード

久保康友

[caption id="attachment_198712" align="alignnone" width="530"] 阪神時代の久保康友（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：関大一高 - 松下電器

・ドラフト：2004年ドラフト自由枠

・NPB通算成績：304試合登板、97勝86敗6セーブ20ホールド、防御率3.70

千葉ロッテマリーンズからのトレードとなったのが、後に複数のチームで活躍した久保康友だ。

ドラフト自由枠でロッテに入団し、ルーキーイヤーから10勝を挙げる活躍を見せた久保。新人王にも輝き、即戦力の役割を見事に果たした。

しかし、その後は好不調の波に苦しみ、2008年に至っては4勝止まり。防御率も5点台に迫る数字だった。

すると2009年3月、阪神タイガースへのトレード移籍が発表。開幕が約1ヶ月前に迫る時期の移籍となった。

阪神2年目となる2010年、キャリアハイの14勝を挙げ、200イニング以上の投球回を記録。阪神最終年にはリリーフも経験した。

2013年にFA権を行使して横浜DeNAベイスターズへ移籍。移籍1年目に12勝を挙げるなど活躍し、NPB通算では97勝を積み上げた。

その後は海外でもプレーし、現在はさわかみ関西独立リーグの兵庫ブレイバーズでプレーしている。

トレード後も存在感発揮

赤田将吾

[caption id="attachment_249772" align="alignnone" width="530"] オリックス時代の赤田将吾（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・経歴：日南学園高

・ドラフト：1998年ドラフト2位

・NPB通算成績：913試合出場、打率.255、30本塁打、211打点、75盗塁

一時はレギュラーを掴んだかに思えた赤田将吾だが、最終的にはトレードを経験することになった。

赤田はドラフト2位で西武ライオンズ（現・埼玉西武）に入団。当初は内野手だったが、後に外野手へ転向した。

プロ入り後は苦しいシーズンの連続だったが、2004年に初の規定打席到達。打率.259、キャリアハイの9本塁打をマークした。

中でも2006年は124試合に出場すると、自己最高の打率.293と活躍。しかし、翌年は怪我の影響により、わずか20試合の出場にとどまった。

その後も復活を果たせないまま、2010年2月にトレードでオリックス・バファローズに移籍。同一リーグへの移籍となった。

2011年、規定打席未満ながら打率.305の好成績で、存在感を発揮した赤田。その後、再びトレードで北海道日本ハムファイターズに移籍し、2014年に現役を引退した。

【了】