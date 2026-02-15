「契約できないのでは」大谷翔平所属のドジャース、球団首脳が今オフ補強…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手らと大型契約を結んだ。他球団が羨むような補強に成功しているが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏には、今一つ手応えがない時期もあったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ドジャースはディアスとタッカーの獲得によって、今オフ最大の補強を実現した。しかし、交渉の過程では、どちらの選手とも契約できないのではないかと感じた時期もあった。先日ポッドキャスト番組に出演したフリードマン氏は、その流れが組織内で変わり始めた瞬間について次のように語った」と言及。

続けて、「正直に言うと、ディアスはメッツに戻るものだと頭の中では思っていたので、より現実的な他のターゲットに重点を置いていた。だが、契約をまとめる直前になってチャンスがあると感じ、そこで一気に動いた。タッカーについてはより最近の話だが、我々にとっては短期契約を維持することが重要だった。成立させる上では当然リスクも伴うため、最初から自信があったわけではない。ただ、契約の5〜7日前になって、本当に可能性があると感じ始めた」という同氏のコメントを伝えている。

ディアス、タッカーの獲得は一部から“金満補強”と揶揄されてもいるが、フリードマン氏からするとそう簡単な取引ではなかったようだ。

