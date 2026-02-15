明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第2節が15日に行われ、アビスパ福岡とセレッソ大阪が対戦した。

開幕節はともに引き分けの末にPK戦を戦い、福岡はファジアーノ岡山から勝ち点「2」を獲得したが、C大阪はガンバ大阪とのダービーで勝ち点「1」に終わっていた。今季初勝利を目指すチーム同士の一戦。C大阪はアーサー・パパス監督が体調不良のため、ラファエル・ナポリHC（ヘッドコーチ）が指揮を執った。

序盤から押し込むアウェイのC大阪は、19分に今シーズンの初得点を獲得する。右サイドから阪田澪哉がクロスを送ると、ゴール前でうまく相手のマークを外した櫻川ソロモンがヘディングシュートを叩き込み、桜の新ストライカーに移籍後初得点が生まれた。

44分、C大阪がリードを広げる。スルーパスに抜け出した阪田がグラウンダーで折り返し、ゴール前のチアゴ・アンドラーデが右足で合わせて押し込んだ。

後半に入っても主導権を握るC大阪は、51分に人数をかけてゴール前に攻め入ったが、ボックス内のこぼれ球に反応した柴山昌也のシュートはポストに嫌われる。それでも、C大阪は福岡に目立った反撃の機会を与えず、逃げ切って今季初勝利を掴んだ。デビュー戦となった元日本代表GK中村航輔も安定したパフォーマンスでクリーンシートを達成した。

次節は22日に行われ、福岡は敵地で京都サンガF.C.と、C大阪はホームでサンフレッチェ広島と対戦する。

【スコア】

アビスパ福岡 0－2 セレッソ大阪

【得点者】

0－1 19分 櫻川ソロモン（C大阪）

0－2 44分 チアゴ・アンドラーデ（C大阪）

