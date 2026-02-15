Mrs. GREEN APPLE、SMAP、Official髭男dism…あなたの"心がホットになる曲"は何？

TOKYO FMのラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜 17:00～20:00）本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保、そして"リスナー社員"のみなさんと一緒に、毎日さまざまな議題に向き合いながら、リアルな想いや本音をシェアしていく"ラジオの中の会社" です。今回の放送では、会議テーマ 「スカロケあったか会議 〜心がホットリクエスト〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆心がホットリクエスト「私は最強」（Mrs. GREEN APPLE）

寒くて外に出たくない日も暑くて外に出たくない日も、この曲を聴きながら歩くと、どんどん前に進めます！ また、嫌なことがあったときや元気になりたいときには、よく1人カラオケに行くのですが、そんなときでもこの曲を歌うと一気にテンションが上がり、高音とともに嫌なことも吹き飛んでしまう気がします！（東京都 38歳 女性）

◆心がホットリクエスト「FIRE GROUND」（Official髭男dism）

寒いなか友達とカラオケに行き、大音量でこの歌を歌うと体も部屋も同時に温まります。これからも、寒くてやる気が出ない日の朝も、曲の勢いとともに体を動かして温めます！（神奈川県 16歳 男性）

◆心がホットリクエスト「パジャマパーティーズのうた」（パジャマパーティーズ）

とにかくかわいくて、癒やされて心がホットになります。今までちいかわの存在は知っていたのですが、見る機会がありませんでした。そんななか、ふと先日の休日に、なんとなく気になってアニメを観たら大ハマリ！ ときにはほっこりさせられて、ときにはハッと気づかされることがあり、ときには背筋がスッとする展開もあり……。“なぜもっと早く観なかったんだ！”と後悔しております。ちなみに、私の推しは王道のちいかわです！（茨城県 38歳 女性）

◆心がホットリクエスト「オリジナル スマイル」（SMAP）

この曲を聴くと、どんなときでも自然と体が動いて気持ちも前向きになります！ 北海道は180㎝くらい雪が積もっていて、真っ白な冬景色ですよ。寒い日が続いてますが、心身ともに温かくしたいですね！（北海道 33歳 女性）

◆心がホットリクエスト「Mela!」（緑黄色社会）

気合いを入れたい日の目覚まし時計として流しており、ここぞというときの1曲です。春に結婚式を挙げる予定です。もちろん、入場曲は「Mela!」です（東京都 25歳 女性）

