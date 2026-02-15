「非常に楽しみにしている」大谷翔平所属のドジャース、故障投手への期待…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースには、故障により不本意な形で昨季を終えた選手が複数いる。リバー・ライアン投手は2024年に受けたトミージョン手術の影響で全休を強いられたが、球団内では今季の復活への期待が高まりつつあるという。米メディア『ESPN』が報じた。

ライアンは2024年7月下旬にメジャーデビューしたが、翌8月上旬に右前腕の張りを訴え故障者リスト（IL）。その後右肘のトミージョン手術を受け、昨季はリハビリ・回復に費やす1年となった。

そのライアンについて、同メディアは「チームはカイル・タッカー外野手やエドウィン・ディアス投手の加入、大谷の二刀流フル復帰、そして佐々木朗希投手が先発としての地位確立を目指すなど話題が尽きない。そうした中ではライアンの存在は埋もれがちだ。だが、トミージョン手術からのリハビリを無事に終え、その過程で大幅に筋肉量を増やした彼の現在の状態を、球団関係者は非常に楽しみにしている」と言及。

続けて、「我々が最後に見たライアンは2024年シーズン終盤、25歳でメジャー初を含む4試合に先発し、防御率1.33を記録していた。今季は佐々木やエメ・シーハン投手とともに、先発ローテ入りを争うことになる。球団関係者は『彼が最後に実戦で投げてからかなり時間が経っているから、みんな彼がどれだけ規格外の存在か忘れてしまっていると思う』と語っている」と記している。

