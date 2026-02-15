FAカップ4回戦が14日に行われ、リヴァプールとブライトンが対戦した。

リヴァプールは現在、プレミアリーグで6位に位置。来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権確保へ、弾みをつけることはできるか。対するブライトンはここ5戦で2分け3敗と失速傾向にあり、ここで嫌なムードを払拭したいところだった。なお、ブライトンの三笘薫はベンチから出番を待つこととなった。

試合は、立ち上がりこそブライトンがボールをコントロールしていたものの、試合が進むにつれてリヴァプールは盛り返していき、敵陣へ押し込んでいく。だが、お互いに決定機を作れず、スコアレスのまま時間が経過する。

リヴァプールは35分、ボックス左外でFKを得ると、ドミニク・ソボスライが蹴ったボールをコーディ・ガクポが頭でゴールに叩き込み、先手を奪ったかに見えた。しかし、これはオフサイドであるとして得点が取り消されてしまった。

均衡が崩れたのは42分だった。リヴァプールは敵陣でのパスワークでブライトンの守備を揺さぶると、ミロシュ・ケルケズが左サイドからボックス内へクロスを通し、カーティス・ジョーンズが合わせ、今度こそ先制してみせた。

先制したリヴァプールは後半に入ると、。そして56分、リヴァプールのガクポがセンターサークル付近からボールを右へ展開すると、モハメド・サラーがワンタッチでボックス内へパス。最後は抜け出してきたソボスライが右足で流し込み、リヴァプールがリードを2点に広げた。

2点ビハインドを追いかける展開となったブライトン。ファビアン・ヒュルッツェラー監督は、ハリー・ハウエル、カルロス・バレバ、ディエゴ・ゴメスの3名を下げ、三笘薫、ヤンクバ・ミンテ、ジョルジニオ・リュテールをピッチに送り出す。

ところが、ブライトンはリヴァプールにPKを献上してしまう。これをキッカーのサラーが決め、スコアは3－0となった。

試合はこのまま終了し、リヴァプールが3－0でブライトンに勝利。FAカップ5回戦に勝ち進みました。

両チームはこの後、プレミアリーグ第27節の試合に臨む。リヴァプールは22日にアウェイでノッティンガム・フォレスト、ブライトンは21日にアウェイでブレントフォードとそれぞれ対戦する。

【スコア】

リヴァプール 3－0 ブライトン

【得点者】

1－0 42分 カーティス・ジョーンズ（リヴァプール）

2－0 56分 ドミニク・ソボスライ（リヴァプール）

3－0 68分 モハメド・サラー（PK／リヴァプール）

【動画】リヴァプールvsブライトン ゴール集！