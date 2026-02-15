現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。

ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。

◆回答者プロフィール

年齢性別：36歳（性別は不明）

同居家族構成：本人のみ

居住地：石川県

雇用形態：正社員

年収：440万円

現預金：530万円、リスク資産：390万円

◇リスク資産内訳

・日本株：200万円

・投資信託：100万円

・米国株：90万円

◆「おすすめ優待銘柄はヤマハ発動機」

投資歴は「約8年」、日本株を中心に運用しているという30代の投稿者。

株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、ヤマハ発動機＜7272＞だそう。

優待の内容は「100株以上、1年以上の保有でもらえるポイント。ポイント数に応じてヤマハ所在地の名産品、自社製品やオリジナルグッズがカタログから選べる」と言います。

もともと「バイクやアウトドアに興味があり、関連グッズの優待が楽しめることに惹かれて」購入を決めたそうで、「保有期間は約4年」とのこと。

期待した以上に「優待カタログの品ぞろえが豊富で、実生活や趣味に役立つので非常に満足です。実際に使ってみて品質の高さも実感」しているため買ってよかったとあります。

◆「優待で生活を少し豊かに」

優待銘柄を選ぶ際は「普段の生活を少し豊かにしてくれるかどうか」を重視しているそう。

例えば、2025年11月に株主優待の新設が発表されたカルビー＜2229＞は「優待の自社製品の詰め合わせが魅力的」で届くのを楽しみにしていると言います。

一方で、当然ながら「株価の変動で含み損になることも」あるため銘柄選びは慎重にしていきたいとコメント。

今後購入を考えている優待銘柄は「アウトドア関連や健康食品に興味があります」と語られていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします

文＝あるじゃん 編集部