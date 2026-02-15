ヘントに所属する伊藤敦樹が、14日に行われたジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第25節シャルルロワ戦で、今季4点目を記録した。

ヘントは前節終了時点で9勝6分9敗の勝ち点「33」を記録しており、チャンピオンズ・プレーオフ出場圏内の6位につけていた。今節を既に消化したヘンクが勝ち点「3」を積み上げたため、試合前の暫定順位では7位に落ちている。残り6試合のレギュラーシーズンで可能な限り多くの勝ち点を獲得し、チャンピオンズ・プレーオフ出場を狙うなか、今節は勝ち点「33」で並ぶシャルルロワの本拠地に乗り込んだ。

試合は序盤の11分、橋岡大樹とともに先発出場した伊藤が大仕事を果たす。ヘントはシンプルなロングボールで左サイドから敵陣へ入っていき、アブデルハク・カドリがドリブルでペナルティエリア左に侵入。マイナスへグラウンダーのボールを折り返すと、フリーでゴール前に顔を出した伊藤が、ダイレクトでシュートを沈めた。

伊藤にとっては、昨年10月3日に行われた第10節のシャルルロワ戦以来、ジュピラー・プロ・リーグで15試合ぶりの得点。今季通算4点目、かつ対シャルルロワでは2戦連発を記録し、ヘントが1点をリードして前半を終えた。

後半に入ると、ヘントは59分、左サイドからのクロスボールをマックス・ディーンが頭で沈めてリードを広げる。67分にはシェイク・ケイタのヘディングシュートでシャルルロワに1点を返されたが、直後の71分には自陣からドリブルで駆け上がっていったチアゴ・アラウージョがボックス内でファウルを受け、PKを獲得。このPKをディーンがゴール左下に蹴り込み、再びリードを2点に広げる。

終盤の88分にはコーナーキックからアイハム・アウスがヘディングシュートを決めたものの、シャルルロワの反撃はここまで。試合はこのままタイムアップを迎え、ヘントがジュピラー・プロ・リーグで3試合ぶりの白星を手にした。伊藤と橋岡はともにフル出場し、ヘントの勝利に貢献した。

次節、ヘントは20日にホームでサークル・ブルッヘと、シャルルロワは22日に敵地で日本人3選手が在籍するウェステルローと、それぞれ対戦する。

【スコア】

シャルルロワ 2－3 ヘント

【得点者】

0－1 11分 伊藤敦樹（ヘント）

0－2 59分 マックス・ディーン（ヘント）

1－2 67分 シェイク・ケイタ（シャルルロワ）

1－3 71分 マックス・ディーン（PK／ヘント）

2－3 88分 アイハム・アウス（シャルルロワ）