FAカップ4回戦が14日に行われ、マンチェスター・シティとサルフォード・シティが対戦した。

現在はプレミアリーグで2位につけ、首位を走るアーセナルを勝ち点差「4」で追いかけているマンチェスター・シティ。FAカップでは、1月10日に行われた3回戦でリーグ1（イングランド3部）のエクセター・シティ相手にゴールラッシュを見せ、10－1で勝利していた。4回戦ではリーグ2（イングランド4部）のサルフォード・シティと相まみえる。

試合は序盤の6分に動く。マンチェスター・シティは敵陣へ相手を押し込み、ブロックの外でボールを繋ぎながら、スイッチを入れるタイミングを探る。左サイドを駆け上がり、タイアニ・ラインデルスからのスルーパスを呼び込んだラヤン・アイト・ヌーリが低弾道のクロスボールを送ると、これがオウンゴールを誘発。マンチェスター・シティが先手を取った。

マンチェスター・シティは20分にマックス・アレインが負傷し、ライアン・マケイドゥーを投入。予期せぬ交代カードを切る形となったが、その後も主導権を手放すことはない。しかしながら、1点をリードのまま前半を終えると、後半に入っても追加点を奪えずに終盤に突入する。

それでも81分、敵陣左サイド深い位置で獲得したフリーキックをクイックではじめると、ラインデルスからの落としを受けたラヤン・シェルキが左足でシュートを放つ。GKに弾かれたこぼれ球をマルク・グエイが押し込んだ。グエイの加入後初ゴールで、マンチェスター・シティが勝利を決定的なものとした。

試合はこのままタイムアップ。したたかに1点リードを維持し、終盤に追加点を奪ったマンチェスター・シティが、5回戦（ラウンド16）進出を決めた。

この後、マンチェスター・シティは21日、次節のプレミアリーグでニューカッスルをホームに迎える。

【スコア】

マンチェスター・シティ 2－0 サルフォード・シティ

【得点者】

1－0 6分 アルフィー・ドリントン（OG／マンチェスター・シティ）

2－0 81分 マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）

【ゴール動画】アイト・ヌーリの鋭いクロスがOG誘発