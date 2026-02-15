女優の藤原紀香が10日、オフィシャルブログ『藤原紀香 徒然はんなり日記』を更新。友人でタレント・はるな愛への思いをつづった。

藤原紀香

「可愛くて、当時からキラキラとひときわ輝いていた」

はるなの半生を描いたNetflix映画『This is I』が、10日から世界独占配信され、「私はこの映画に、“愛情出演”という形で参加させていただいています」と報告した藤原。出演者が同席する特別上映で鑑賞したといい、「終始、涙が止まりませんでした。静かに胸の奥へと沁み込み、長く余韻を残す――そんな作品でした」と感動で涙したことを明かした。

アイドルになりたい夢を抱くアイ(望月春希)と、心に傷を抱える和田医師(斎藤工)との出会いを描いた同作。藤原は、「はるな愛の歩みは、他人に理解されなくとも、自分を見失わず、一歩一歩を積み重ねてきた時間そのもの。その揺るぎない勇気と輝きは、静かに眩しく、深く心を震わせます」とアピール。和田医師の話もたびたび聞いていたそうで、「いっそう感慨深く胸に迫るものがありました」と吐露した。

また、はるなとの関係性を振り返り、藤原は、「四半世紀という歳月を重ねてきました」としみじみ。出会いは、「愛が一人で切り盛りしていた小さなカウンターのお店」だったといい、「聖子ちゃんやエアあややのモノマネを楽しそうに披露するそのひたむきな姿は、可愛くて、当時からキラキラとひときわ輝いていて。そこを訪れるたび、私は元気をもらっていました」と回想した。

「貧しさや偏見、さまざまな困難を抱えながら、それでも歌い、踊り、レッスンにあけくれ、歩みを止めなかった愛をそばで見てきました」「心に沢山の矢が刺さった痛みを抱えながら、奥底にしまい続け、周囲へ笑顔と愛を届け続けてきた女の子です」とはるなへの思いを語った藤原。最後は、「愛、おめでとう!」と祝福の言葉を送り、はるなとの2ショット写真も公開している。