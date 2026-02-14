大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン内野手が長らく悩まされていた右足首の手術を受けた。今季開幕に間に合うかどうかは不透明な状況が続いているが、本人は回復に手ごたえを感じているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「エドマンの手術は右足首の靭帯を修復し、骨棘を取り除くためのものだった。彼は2024年に足首を捻挫して以来、再発するトラブルに悩まされていた。ここまでの回復には手応えを感じているものの、スプリングトレーニングでは慎重な姿勢を取るつもりだという」と言及。

続けて、「足首はいろいろな理由で回復に時間がかかりがちなんだ。血流があまり多くないし、加速やフィールドでやるあらゆる動きができるように、完全な可動域を取り戻さないといけない。僕たち野球選手にとって一番難しいのは、忍耐強く時間をかけること。ただ、ここまでの感触には本当に勇気づけられている。昨年一番厄介だったのは内側の部分だったけど、今のところ回復過程ではそこに問題は起きていない。この部分が最も注意して見ているポイントなんだ」という本人のコメントを伝えている。

昨季は故障に泣かされ97試合出場にとどまったエドマンだが、今季は復活のシーズンにすることができるだろうか。

【関連記事】

【了】