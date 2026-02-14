ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、いよいよスプリングトレーニングで投手と捕手が正式に集合する。すでに多くの選手がキャンプ地入りし、3年連続ワールドシリーズ制覇という偉業に向けて意欲を燃やしているが、まだ戦力調整の動きがある。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のアンディ・レーン・チャップマン記者が報じた。

特に注目を集めているのが、エバン・フィリップス投手の復帰だ。フィリップスは昨オフ、靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）から6か月後のタイミングでノンテンダーとなったが、再びチームに戻ってきた。

復帰後にかつての支配力を取り戻せば、救援陣はさらに厚みを増す。今季はエドウィン・ディアス投手が新たな守護神として加わり、ブルペンは再編された形となる。

一方で、ベン・ロートベット捕手は依然として不安定な立場にある。オフの間に事実上の戦力外であるDFAと獲得を繰り返す慌ただしい動きを経て再びドジャースに戻ったが、最終的にはマイナーで捕手層を支える存在となる可能性が高い。

異例のオフシーズンを過ごしているロートベットについてチャップマン氏は「残念ながら、彼はドジャースのスプリングトレーニングに参加しない。彼は波乱のオフシーズンを経験している」と言及した。

