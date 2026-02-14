江原啓之 50代女性の“満たされない悩み”にズバリ「つつがない人生こそ不安になる」

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。2月8日（日）の放送では、子育てを終え、趣味や仕事に意欲を燃やすものの、どこか満たされない思いを抱える女性からのメッセージに、江原が人生をより深く楽しむためのヒントを贈りました。主人と娘がいます。主人は長く単身赴任で、娘は私が1人で育てた感じでした。仕事をしながらの1人での育児は大変でした。娘が都内の大学に行ってからは、私は一人暮らしです。2年前、趣味でバイオリンを学び始めて、今ではちょっとした演奏を職場の病院でしています。また、今年に入り英会話を学び始め、英語も楽しくなりました。私は事務職なのですが、「仕事がもっとしたい！」と悩んでいます。暇にしている時間があるなら何かしないと、という気持ちになってしまいます。このまま、退職までのんびり仕事をして、趣味を楽しむのが良いのでしょうか？ 自分では何かしていないと気が済まないタイプだと思っています。（50代 女性 会社員）――1人で育児をやり遂げ、現在は趣味に仕事にアクティブに活動する相談者。番組パートナーの奥迫が「自分の心が喜び、世の中の喜びにつながる仕事が見つかると良いですね」と寄り添うなか、江原は“つつがない人生”ゆえの葛藤を分析します。江原：人ってみんな、つつがない人生を望むじゃないですか。でもね、これでお分かりでしょうけど、つつがないと、またそれも不安や不満になるんですよ。だから、人生というのは何かしらあったり、少々スパイシーなほうが「楽しい！」「充実した！」とやっぱり思えるのかもしれない。登山もそうだけど、やっぱり登ったりすると「はあ～！ 達成した～!!」という達成感が湧くんだと思うんだけれども、つつがないと、何となく相談者さんみたいな気持ちになっちゃうのかな。――「何かしていないと気が済まない」という相談者に対し、江原は「1つ欠けていることがある」と指摘。それは、物事に浸ることだと言います。江原：メッセージに「趣味を楽しむのが良いのでしょうか？」と書いてあるんだけど、趣味を楽しむというか、人生は何でも楽しむんですよ。育児も楽しみ、お仕事も楽しんで、何でも楽しんだら良いと思うんですよ。でも、楽しむことに浸るということを、この方はしないんだなあ。何か、表面をさらさらといって……もっとこう、浸れば良いのにと思うんですよね。――さらに江原は、現在の活動をもう一歩進めて、人の役に立つという視点を持つことを提案します。江原：やっぱり何か人の役に立つことをしたいな、と。病院で演奏したりされていると思うけれども、英会話とかも何か活かしてみたり。ボランティアとかね。そうすると深みのある楽しみになるでしょう？ 何となくね、優等生で来ちゃっているのかな。だけど、もっともっと冒険して良いんだよ、人生なんだから、と私は思いますよ。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子