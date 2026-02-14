江原啓之 義母からの終わりなき長電話に悩む40代女性へ示した“救済”の発想とは？「距離を取れば罪悪感が湧くので…」

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。2月8日（日）の放送では、遠方に住む義理の母親からの“終わりの見えない長電話”に悩み、距離を置きたいと願う女性に、江原が独自の捉え方を伝授しました。遠方で暮らすお姑さんから、たまに電話がかかってくるのですが、話が長すぎて困っています。私の知らない人の話や自分の自慢話、お金の話など、同じ話を何度も話します。こちらが何か返すと、その話からまた話が広がってしまうので、最近は「はい」「そうなんですね」しか言わないようにしていました。それでも1人で喋り続けるので、時間に余裕がある時だけ電話に出るようにしています。もう正直、関わりたくないと思ってしまいます。旦那さんも嫌がって電話に出ませんし、私もLINEで返事をするくらいで良いでしょうか？ 電話に出ると疲れてイライラしてしまいます。（40代 女性 パート・アルバイト）――番組パートナーの奥迫からの「“ホワイト・ライ（相手を傷つけない嘘）”を使って、時間を決めて切り上げては？」という提案に対し、江原も「嫌だったらそうすれば良い」と同意しつつ、自身の経験を交えて“寂しい人”の心理を語ります。江原：友達とかでもいますよね。寂しい人とか、自分の話を聞いて欲しい人とかって。私はそんなことばっかりよ（笑）。「元気？」というのは最初の一言だけで、私のことを聞いてくるのは。「元気？」と聞かれて「うん。元気？」と聞き返すと「そうでもなくてね……」と始まるわけ。「こういうことがあった」「ああいうことがあった」とかね、人生相談の電話をしてくるわけね。最近は「元気？」と聞かれると「来たな！」って思うから、逆に「そうでもなくて……」とこっちが先に言うんですね（笑）。それでもね、自分の話をしたいから言ってくるけどね。――また、相談者の「義母と距離をとりたい」という気持ちを汲みつつも、江原は「距離をとったらとったで、親だから絶対に罪悪感が湧く」と指摘。そこで、心を楽にするための、ある案を提示しました。江原：何事も人生って“正”と“負”があるでしょう？ 光には影があって、影があれば光が必ずある。そこでね、これを「人生のボランティア」と思うべきなんですよ。もしくは「厄落とし」。そう思うと、たった1つのボランティアぐらい、何かするべきじゃない？お姑さんには悪いけど、これを1つの“負”と捉えて、「このボランティアをすることで良いことが返ってくる」と考える。良き種蒔きだと思って、なさってみたら良いんじゃないかな。――また、義母の長話を「孤独に喘いでいる人への救済」と捉え直すことで、自身の徳を積む行為に変えられると江原は言います。江原：“長話”だと思うと、救済しているという気持ちが無くなるじゃないですか。でも、これ救済ですよ。人助け。自分自身で「あ、これは今、自分が担当しているボランティアだから」と思って。例えば、おうちでお子さんか何かが、ちょっとのことで大難が小難になったとする。「ああ、これも蒔いた良き種が“正”となって返ってきているんだ」と思う。そうすると、罪悪感がないでしょう？ 縁を遠ざけたり、切ったりすると、後で「やっぱり可哀想だったかな……」ってなるじゃないですか。だから救済だと考えると、そうなる気持ちをカバーする、クリアするという道もありますよ。――そして最後に「何でも人生、捉え方次第で楽しめる」と結んだ江原。無理に我慢するのではなく、自分の心を守りながら“良き種”を蒔く考え方を提案しました。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子