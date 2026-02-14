リヴァプールのオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが負傷した日本代表MF遠藤航について言及した。14日、クラブの公式サイトがコメントを伝えている。

遠藤は、11日に行われたプレミアリーグ第26節サンダーランド戦で今シーズンのリーグ戦初先発を飾ったものの、62分のクロス対応時に左足を負傷。一度は立ち上がりプレーを続行したものの、直後に再びピッチへ倒れ込み、担架に乗せられて交代を余儀なくされていた。

リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督は、13日の会見で「彼が長期間に渡って離脱することは明らかだ」とコメント。クラブからのリリースは現時点で出されてないものの、指揮官は遠藤の長期離脱の可能性を伝えている。

そして、主将のファン・ダイクは14日に行われるFAカップ4回戦ブライトン戦のマッチデープログラムで遠藤について言及。1－0で勝利したサンダーランド戦を振り返りつつ、「唯一残念だったのは、遠藤が後半に負傷してしまったことだ」とし、背番号3の早期復帰を願っている。

「これを書いている時点では、どれほど深刻なケガかわからないが、全員が彼の一日でも早い復帰を願っている。今は皆の力が必要だからだ。特にワタ（遠藤航）のようなファイターでもあり、トッププロである選手は本当に必要だ。彼は他の多くの選手と同じように、あの日の夜（サンダーランド戦）も素晴らしい活躍を見せていた」

【動画】リヴァプールが敵地で勝利！



