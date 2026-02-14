明治安田J2・J3百年構想リーグで連勝スタートを切ったRB大宮アルディージャ。2試合連続ゴールで連勝の立役者となったのが、21歳の新加入FW山本桜大だ。

開幕節の松本山雅FC戦では、挨拶代わりの強烈なミドルシュートを叩き込み、早速移籍後初ゴールを記録した。今節の北海道コンサドーレ札幌戦では、28分にオリオラ・サンデーの同点ゴールをお膳立て。札幌に再びリードを許した中、83分には「当たればいいかなというくらいでしたが、上手くいって良かった」と茂木力也の高速クロスを頭で合わせてゴールネットを揺らした。

2-2で迎えた後半アディショナルタイム5分、大宮は途中出場のカプリーニが決めて劇的勝利を飾った。大宮を率いる宮沢悠生監督は「選手たちが自分たちのやるべきことを信じてやってくれたおかげで勝ち点3を取ることができました」と評価している。

山本は初の先発フル出場で1得点1アシストを記録し、勝利に大きく貢献した。宮沢監督は「運動量も含めて、自分がやりたい“レッドブルサッカーの体現者”というイメージ」と山本を高く評価しており、山本自身も「自分は結構走れるタイプ。そこで勢いやリズムも作れますし、このサッカーは自分にすごく合っているなと思います」と確かな自信をのぞかせる。

最大の武器は正確に枠を捉えるシュート技術。札幌戦ではポスト直撃の鋭いシュートを放った。本拠地・NACK5スタジアム大宮では、早くも山本がゴール付近でボールを握ると「打て！」という期待感が漂う。「期待してくれていることはすごく嬉しいですし、その期待に応えたい」と話した。またトップ下のポジションでボールを受けて前を向き、攻撃を加速させる役割も担う。センターバックの西尾隆矢は「桜大のところは配置的にもフリーになりやすいポジション。桜大を含めていかに前にいいボールを配球できるか。それも僕たちディフェンスラインの役目になってきている」と語り、さらなる期待と信頼を寄せた。

柏レイソルから期限付き移籍で加入し、大宮との契約期間は6月末まで。2戦連発という明確な結果を残し、早くもファン・サポーターのハートを掴んだ。「結果の部分はすごく良いですけど、チームとしてもっと圧倒して勝ちたい」。山本はそう力強く意気込んだ。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

【ゴール動画】2戦連発！！山本桜大の芸術ヘッド