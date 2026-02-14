「やり方をなぞっている」大谷翔平所属のドジャースを追って日本市場を狙…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手と3名の日本人選手を擁し、日本ではトップクラスの人気・知名度を誇っている。そのドジャースの戦略に、シカゴ・ホワイトソックスが追随し始めているという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ホワイトソックスは今オフ、東京ヤクルトスワローズからポスティングでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手と2年3400万ドルで契約。同選手の活躍次第なところもあるが、今季日本での人気が高まる可能性も十分のチームだ。

そのホワイトソックスについて、同メディアは「村上との契約により、ドジャースに倣って日本での存在感をさらに高めようとしている。最近、チームのために来日した副社長のブルックス・ボイヤー氏は次のように語った」と言及。

続けて、「ドジャースの試合は日本でも大々的に配信されていて、それが日本のスポンサー市場にとって非常に魅力的な商品になっている。村上について言えば、日本で三冠王を獲得し、前回のWBCではヒーローになり、しかも若い。我々の試合が日本で放映されることに対する関心は非常に高い。そこには独自のチャンスが広がっている。我々はドジャースのやり方をなぞっているようなものだ。日本市場にどうやってブランドを広げていくか、日本企業のスポンサーからの関心を引きつけるかという点でね」という同氏のコメントを伝えている。

