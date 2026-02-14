ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、FAカップ4回戦のリヴァプール戦に向けてコメントを残した。14日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

ブライトンの最後の勝利は、先月11日に行われたFAカップ3回戦のマンチェスター・ユナイテッド戦と公式戦5試合白星から遠ざかっている状況だが、ヒュルツェラー監督は「あの勝利からそう遠くはないし、あの感覚をもう一度味わいたいのは間違いない」とコメント。「選手たちは依然としてクオリティを保っているし、自分たちの信念を決して忘れず、失わないことが大切だ」と語り、FAカップ5回戦進出へ意気込みを示した。

1週間で3試合目となるブライトンだが、11日に行われたプレミアリーグ第26節アストン・ヴィラ戦からのローテーションについては、「フレッシュな選手を送り出すと同時に、ヴィラ戦で素晴らしい動きを見せた選手も起用し続けるという良いバランスが必要」とし、大幅なメンバー変更は否定。「さまざまな組み合わせになると思うが、我々の目標は次のラウンドへの進出だ。この試合に勝つことが目標なので、ベストな11人を送り出す」と言葉を続けている。

対戦相手のリヴァプールへは「サンダーランド戦では素晴らしいプレーをしていた。ケガ人という懸念はあるが、それでも素晴らしいチームだ。ワールドクラスのチームであり、個々の選手もワールドクラスの選手ばかりだ」と敬意を表しつつ、「勇気を持って立ち向かわなければならない」とリヴァプール撃破を目指している。

日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは14日（日本時間15日5時）にホームでリヴァプールと対戦する。