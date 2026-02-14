今日の運勢は？ ★2026年2月15日（日）12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

【1位】水瓶座（みずがめ座）
徐々に調子が良くなっていくような1日となりそうです。今日は行きたい場所へ出掛けたり、思い切って遠出をしてみましょう。ラッキーカラーはゴールド。
【2位】双子座（ふたご座）
深い学びがあったり、成長に繋がるような1日となりそうです。今日は海外に関することに意識を向けてみたり、視野を広げる感覚を大切に過ごしてみましょう。
【3位】天秤座（てんびん座）
恋愛運が好調で楽しいことが広がっていきそうです。今日は趣味も充実しやすいので、好きなことにとことん打ち込むのも良さそうです。素敵な出会いも期待できそうです。
【4位】牡羊座（おひつじ座）
コミュニケーションが広がりやすく、人との対話を通じて新たな趣味が見つかったり、情報収集ができたりしそうです。自分自身と価値観が違う人であっても関わりを持ってみましょう。
【5位】獅子座（しし座）
対人運が好調です。今日はパートナーと深い話をしてみたり、2人で過ごす時間を持てると良さそうです。自分自身の価値観を見直してみるのも良さそうです。
【6位】射手座（いて座）
趣味が充実するような1日です。今日はとことん好きなことに打ち込む時間や勉強を進めたりするのも良さそうです。思い浮かぶ友達がいれば連絡をしてみましょう。
【7位】牡牛座（おうし座）
仕事運が好調です。今日は仕事やキャリアに関して見直しをしてみましょう。紙に書いて今後の仕事の計画や目標を見直してみるのも良さそうです。
【8位】魚座（うお座）
内省がテーマの日。今日はこれまでの振り返りをして思考の整理をしてみましょう。ヨガや瞑想をして心が落ち着く時間を過ごしてみるのも良さそうです。
【9位】蠍座（さそり座）
マイペースに過ごす時間を大切にできると良い日です。家でのんびりと過ごしたり、余裕があれば部屋の片付けをするのも良さそうです。
【10位】山羊座（やぎ座）
金運が好調ですが、お金に関することで見直しを心掛けると良さそうです。欲しいものがある場合は、オンラインで探してみると良さそうです。
【11位】蟹座（かに座）
今日は1人の時間を大切にできると良い日です。モヤモヤする気持ちが出てきたら、氏神様や神社にお参りをすると良さそうです。近所を散歩するのもリフレッシュになりそうです。
【12位】乙女座（おとめ座）
疲れを癒せると良い日です。美味しいものを食べたり、ゆっくりとお風呂に入ったり、のんびりと過ごす時間を持つようにしましょう。
【今日の一言メッセージ】
今日は頑張りすぎないことが大切な日。心と身体のメンテナンスを心掛けて過ごしてみましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
東京・占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/