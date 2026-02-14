大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミゲル・ロハス内野手が今季限りで現役を引退する意向を表明している。引退後は球団のフロントに加わる予定だとされているが、本人は早くもセカンドキャリアへの意欲をにじませているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「キャリア13年目にして最後のシーズンをドジャースで迎えることを発表した際、ロハスは引退後に球団フロントで、選手育成部門の役割を担う予定であることも明かした。ただし、具体的な職務内容についてはまだ正式に決まってないため、彼は自分に合った役割を見つけるまで、ある程度模索する必要があるだろうと考えている」と言及。

続けて、「いろいろな分野から少しずつ学んで、自分が何に向いているのかを見極めたい。コーチになりたい気持ちはあるけれど、もしかしたら別のことのほうが向いているかもしれない。自分自身について、それをはっきりさせたいんだ。コーチもやってみたいし、テレビの仕事もあるかもしれないし、アンドリュー（・フリードマン編成本部長）たちと一緒にフロントで働くのもいい。あとは、デーブ・ロバーツ監督や球団がチームとして、何を大切にしているのかをもっと学びたいね」という本人のコメントを伝えている。

様々な可能性を検討している様子のロハスだが、自身が選んだ道へ胸を張って進むためにも、今季は有終の美を飾りたいところだ。

