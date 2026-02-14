山形県の中央部に位置する東根市(ひがしねし)は、さくらんぼの王様「佐藤錦」発祥の地で、さくらんぼをはじめ、桃、ぶどう、りんご、ラ・フランスなど一年を通してフルーツの生産が盛んな“果樹王国”です。

今回は、初夏の東根市をさわやかに駆け巡る「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

「佐藤錦」が参加賞! 「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会」について

果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会

・開催日時：令和8年6月7日(日)

・申込期間：令和8年2月1日(日)～3月31日(火)

・コース：陸上自衛隊神町駐屯地および神町地内フルーツライン周回コース

・アクセス：【車】東根IC

【公共交通機関】おいしい山形空港、JRさくらんぼ東根駅

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

初夏の“さくらんぼ生産量日本一のまち”をさわやかに走ることができる「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会」は、市民が一体となり全国から集まるランナーを「おもてなし」のこころで迎えることで、地元経済の活性化と地域の枠組みを越えた交流を深め、参加者の健康維持・増進を図ることを目的とした大会です。「全国ランニング大会100撰」に、17回連続でノミネートされているのだそう!

本大会の魅力は、なんといっても参加賞の充実! 参加者には、GI東根さくらんぼ「佐藤錦」、山形県ブランド米おにぎり、ミズノ社製大会記念Tシャツがプレゼントされます。マラソンを楽しんだ後のクールダウンには、冷凍フルーツも用意。これまで多くの参加者から「素晴らしいおもてなし」との声が届いているのだとか。

ハーフコース途中にあり、ルビー色に輝くさくらんぼを眺めながら走ることができる通称「さくらんぼロード」が人気なのだそう。ハーフマラソン、10kmの部ではコース上のエイドでもさくらんぼを提供しています。

また、全種目陸上自衛隊神町駐屯地を発着とする珍しい大会で、自衛隊車両の展示や、自衛隊特製カレーのふるまいなど、本大会ならではのイベントも盛りだくさん!

ハーフマラソンから10km、5km、3km、ファミリーの部と多彩な種目があり、小学生から大人まで幅広い世代の参加者が楽しめるマラソン大会です。

自治体からのメッセージ

さくらんぼの王様「佐藤錦」発祥のまち、山形県東根市で開催される東北最大級のマラソンを楽しもう! コース上では市民総出の大応援がランナーの皆さんを後押し! 旬のさくらんぼをはじめとした参加賞も充実! ぜひお越しください!

東根市のふるさと納税返礼品について

「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会」への出走権がもらえる返礼品を紹介します。

第23回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会出走権

・提供事業者：果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会

・内容量：第23回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会の出走権(1名分)

・寄附金額：2万円

「第23回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会」の出走権です。種目は、5km、10km、ハーフから選べます。

第23回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会出走権＋さくらんぼ200g(当日配付)

・提供事業者：果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会

・内容量：第23回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会の出走権(1名分)、GI東根さくらんぼ「佐藤錦」200g※当日配付のみ

・寄附金額：2万7,000円

「第23回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会」の出走権に加え、当日現地にてさくらんぼ200gがもらえる返礼品です。

今回は、山形県東根市のイベント「果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会」と、返礼品を紹介しました。さくらんぼロードを駆け抜ける、初夏の東根市の魅力を思う存分堪能できるマラソン大会です。参加者は、まち自慢の“おもてなし”を受けることができるのも魅力的! 出走権と山形牛やさくらんぼがセットになった返礼品も提供されているので、気になる人は一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者