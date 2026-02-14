All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった神奈川県在住67歳女性のケースを紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：20250318

年齢・性別：67歳・女性

居住地：神奈川県

家族構成：本人、夫（64歳）

住居形態：賃貸住宅

リタイア前の雇用形態・職業：パート・アルバイト

リタイア前の世帯年収：100万円

現預金：500万円

リスク資産：0円

◆月あたり1万円の赤字。転居で家賃上昇

年金生活で貯金ができているか、の問いに「貯金を取り崩している」と回答した20250318さん。

現在の収入は「世帯の公的年金が月20万円、自分の個人年金保険が月7万円」の合計27万円。その他に金額は不明ですが「不定期の事業所得がある」とのこと。

対して月の生活費は「食費8万円、住居費9万5000円、医療費2万円、光熱費1万8000円、通信費1万円、その他5万7000円」で合計28万円ほどあり、結果的に「月あたり1万円の赤字のため貯金から取り崩して」いると言います。

貯金ができない理由について「転居で家賃が上がってしまうのが予想より大きかったです。また物価上昇がこれほど続くとは」と想定以上の出費が生じてしまったとのこと。

さらには「夫の自営業の収入が予想よりも少なかった」ことも挙げています。

◆おやつを減らして、セール品を買う

インフレの影響も強く感じているようで「果物やおやつを減らしました。最近は週3回の買い物で、できるだけチラシを見てセール品」を買って切り詰めているほか、「高齢になったこともあり必要最低限の食事でいい」と割り切っている様子。

食費以外では衣類も「肌着しか買いません。アウターはずっと同じものを着て」いるとのこと。

また税金の負担も大きいため「できるだけ少なく抑えている。事業所得がマイナスなので、それを利用して所得税がかからないようにしている」とあります。

◆医療費が年金生活で特にきつい

年金生活で「特にきついと思う出費」については「医療費です。夫が大腸がんの手術をしてから経過観察で半年ごとのCTに1万円、私自身も持病で毎月6000円がかかっています」とのこと。

最後にやってよかったと思うことに、「個人年金保険の終身逓増型（ていぞうがた）は毎年年金額が増えるので助かります。何とか物価上昇分を吸収してくれます。またクラウドワークス（業務委託）の仕事はわずかでも収入につながります」と語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部