大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）とレギュラーシーズン開幕に向けて、キャンプ地で調整を始めている。その大谷がスプリングトレーニング初日から大きな話題をさらっているという。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のエドワード・ルイス記者が言及した。

アリゾナ州で始まったキャンプ地に姿を現した二刀流のスターは、明らかに身体が一回り大きくなっていたという。SNS上で拡散されている写真では、上半身、特に胸板と肩周りの厚みが顕著に増している。

大谷は身長6フィート3インチ（約191cm）、昨季は体重210ポンド（約95キロ）と登録されていた。もともと恵まれた体格ではあったが、今季はさらに数ポンド増量したようにも見える。

その変化はあまりにも明白で、胸のトレーニングをサボっていないのは明らかだと冗談を言う者もいるほどだ。

順調な仕上がりを見せている大谷についてルイス氏は「2026年シーズンに向け、その体格をさらに積み上げたように見える。これは、4度のリーグMVP獲得を阻もうとしてきたMLB球団にとって脅威の光景だ」と言及した。

【関連記事】

【了】