リヴァプールに所属するイングランド代表DFジョー・ゴメスが、負傷中の日本代表MF遠藤航についてコメントした。13日、クラブ公式サイトが伝えている。

遠藤航は、11日に行われたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦に出場。リーグ戦では今季初先発となったものの、62分に相手のクロスを防ごうとした際に左足を負傷してしまった。一度はプレーを続け、直後のコーナーキックに対応したが倒れ込んでしまい、応急処置を受けた後に担架に乗せられてピッチを後にした。

その遠藤に代わって途中出場したJ・ゴメスは、「ワタ（遠藤航の愛称）のことは、とても胸が痛む。彼はこのチームにとってかけがいのない存在だし、みんなが心から感謝している」とコメントし、次のように続けた。

「彼の人間性やプレースタイルは、あの場面で痛みに耐えながらプレーを続けようとした姿に表れている」

「ケガは、サッカーにおいてとても悔しい。僕たちは、彼がより強くなって戻ってくるために、どれだけの努力を払うかわかっている。彼が1日でも早く復帰し、ワールドカップに出場するチャンスをつかめることを願っている」

