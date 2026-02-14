大谷翔平 最新情報

球界では今年3月、国際大会の一つであるWBCの開催が予定されている。同大会後は2027年にプレミア12、2028年にロス五輪がそれぞれ控えているが、ロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシー内野手は、ロス五輪についてある懸念を抱いているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

追加競技としてロス五輪で2大会ぶりに復活する野球は、日本時間2028年7月14日～20日に実施される予定。出場枠は6チームだが、1枠は開催国・アメリカで既に確定。残る5枠は南北アメリカ大陸枠が2、アジア枠とオセアニア・欧州枠がそれぞれ1、最終予選枠が1となっている。

同メディアは「マンシーはポッドキャスト番組の中で、オールスターブレイクが延長され、怪我のリスクが高まるため、それほど楽観的ではないと語っている」としつつ、「五輪にプロ選手が出場するとなると、シーズン真っ只中の夏にかなり長い中断期間が生まれてしまう。それが合理的なのかは分からない。主力がチームを離れている状態でシーズンを続けるわけにはいかないだろう」という同選手のコメントを紹介。

また、同選手は「正直なところ、これに対する明確な答えはない。見てみたいかと聞かれれば、そうかもしれない。ただ一方で、その役割を果たしているのがWBCだ。言ってみれば、五輪ではないけど、ほとんど“五輪のような野球大会”だ」とも述べているという。

