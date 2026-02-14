秋田県のほぼ中央に位置する井川町(いかわまち)は、豊かな自然が残されているまち。日本中から集められた桜と彫刻が楽しめる「日本国花苑」があり、桜が有名な桜の里でもあります。

今回は、井川町にある学術的にも貴重な公園「日本国花苑」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

200種2,000本の桜が咲き誇る! 「日本国花苑」について

日本国花苑

・秋田県南秋田郡井川町浜井川二階102−1

・アクセス：【電車】JR「井川さくら駅」より徒歩20分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

「日本国花苑」は、昭和47年4月に昭和天皇・皇后両陛下のご訪欧、秋田県立県100年、井川小学校統合校舎の建設を記念し、日本各地から集められた桜、200種2,000本が2年がかりで植樹された公園で、全国に数カ所しかない学術的にも貴重な公園です。

天皇・皇后両陛下がご訪欧の際、ヨーロッパ7カ国に贈られた桜と同じ品種の桜も植栽されたのだそう。

芝生広場やパターゴルフ場、テニスコート、バラ園、ツツジなどの花木園などを整備。総面積約40ヘクタールの桜だけでなく、四季を通じて色々な花が楽しめるのも魅力です。

子どもたちが体を動かして遊べる遊具がいっぱいある「ちびっこ広場」が併設されており、大人が見守りながら休めるベンチもあります。近くには、授乳室やバリアフリートイレも完備。

ゴリ山

また、2000年から10年間にわたり開催された「桜の森彫刻コンクール」の入賞作品(41作品)が至るところに設置されているのも特徴です。自然豊かな景観と彫刻が織り成す造形美が見事に調和しています。

自治体からのメッセージ

ふるさと納税を通じて井川町に興味をお持ちいただき、ぜひ、日本国花苑を訪れていただきたいと思います。ご寄附いただいた方々とのつながりを大切にし、長い間応援いただけるよう努めてまいります。

井川町のふるさと納税返礼品について

自然豊かな井川町で育ったお米、井川町産のお米を100% 使用したお酒を紹介します。どちらも井川町の中で人気を誇る返礼品とのこと。

秋田県井川町産あきたこまち「いかわ米」精米

・株式会社イカワプラス

・内容量：秋田県井川町あきたこまち(精米)5kg

・寄附金額：1万2,000円

栽培期間中できるだけ農薬を減らして育て上げた、秋田を代表する自慢のお米・あきたこまちです。つや、甘み、もちもち感が調和した味わいを堪能できます。

純米吟醸 桜名月

・提供事業者：若狭酒店

・内容量：純米吟醸 桜名月 720ml×1本

・寄附金額：9,000円

井川町の農業生産法人ローカルフレッシュが栽培した酒米「秋田酒こまち」を100% 使用した、香り高く上品かつ軽快な後味を楽しめる純米吟醸です。ラベルデザインは、日本国花苑内の彫刻「井川ゴリ山」がモデルなのだとか。

今回は秋田県井川町の観光スポット「日本国花苑」と、人気の返礼品を紹介しました。200種2,000本の桜が咲き誇り、四季折々の花々を満喫できる、学術的にも貴重な公園。パターゴルフ場やちびっこ広場など、幅広い世代が楽しめるのもうれしいです。目を引くゴリ山などの存在感いっぱいの彫刻も! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者