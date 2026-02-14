セリエA第25節が13日に行われ、ミランはアウェイでピサと対戦した。

試合は39分、ザカリー・アテカメの右サイドからのクロスにルベン・ロフタス・チークが頭で合わせ、ミランが先制。その後、ミランはPKのチャンスでニクラス・フュルクルクが失敗すると、71分に失点し、1－1のまま終盤へ。それでもミランは85分、モドリッチがドリブルで駆け上がりながらボックス内のサミュエル・リッチにパス。そのままボックス内に侵入したモドリッチは、リッチとのワンツーからゴールを挙げ、ミランが2－1でピサに勝利した。この結果、ミランはリーグ戦連勝を達成したほか、リーグ戦の無敗記録を「23」試合に伸ばし、首位インテルとの勝ち点差を「5」とした。

試合後、ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は『DAZN Italia』のインタビューで「簡単ではなかった。ピサは相手にとって厄介な相手だ。彼らは後ろに下がって何もしてこないように見えたが、油断していたところをカウンターから失点してしまった。勝ち点3を得ることはできたが、パフォーマンスについては改善する必要がある」と、ピサとの一戦を振り返った。

そして、アッレグリ監督は決勝弾を挙げたモドリッチについて「彼のすばらしい技術はもちろん、最後まで勝利のためにベストを尽くしてくれた。我々はみな、彼の人柄や驚くべき謙虚さから学ぶべきだろう。彼がいてくれることを本当に嬉しく思う。若い選手たちは、彼とトレーニングできる機会を最大限に生かすべきだ」と、プレーとその人格を称賛した。

ミランは次節、18日にホームでコモと対戦する。

【ハイライト動画】ピサvsミラン