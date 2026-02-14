2月7日（土）、8日（日）の２日間に渡り京都府城陽市にあるアウトドアレジャー施設「ロゴスランド」と、隣接する鴻ノ巣山運動公園野球場、多目的広場で、今年で４回目となる「ロゴスランドCUP2026」が開催されました。

野球とアウトドアを通じて子どもの心を育み、子どもも大人も笑顔溢れる日本一楽しい学童野球交流大会が人気の秘密とは？

＜勝ち」以上に「価値」のある野球大会＞

「大人の罵声・怒声禁止」や「6年生の高反発バット使用禁止」を特別ルールにするこの大会。2023年に初開催され、早くも4回目を迎え、大会の認知も広がった今年も石川、愛知、滋賀、京都、大阪の各地から8チームが参加し、150人の子どもたちが交流試合を行いました。

今年は、2022年マクドナルド杯優勝の中条ブルーインパルスが石川県から初参加。北陸地方は大雪のためグランドで全く練習できていない状況。この時季にグランドが使えない地域のチームにとっても適した大会と言えるかもしれません。

今回も大会を通して環境問題を考えるという「地球に優しい」が大会コンセプト。奈良県にある株式会社トラーチが特別協賛。（株）ウォーターネットが設置したウォータースポットで給水、水分補給などを行うことでペットボトルの削減を図るなど、エコな大会運営を実現。また大会協賛の野球上達ギア「キレダス」や明治ザバスのプロテインバーやグミが参加チーム子ども達にプレゼントされるなど今年も「勝ち」以上に「価値」のある野球大会となりました。

試合後は隣接するロゴスランドでアスレチックやローラー滑り台、ふわふわドームで遊び、夜のバーべキュー交流会では佃水産株式会社から鮪が提供されるなど食育への取り組みも行われました。子ども達は絆を深め、参加したチームの大人も含めたみんなが「笑顔」溢れる大会となりました。

参加した全チームには二日間で3試合が平等に与えられ、トーナメント戦で優勝チームを決めつつも敗者トーナメント、順位決定試合も採用。負けても次があるため応援する大人も「罵声・怒声禁止」の特別ルールの下、熱くなりすぎることもなく会場全体が終始和やかな空気に包まれての試合となりました。

二日間の大会を通しての決勝戦は、オール5年生チームで参加した昨夏のマクドナルド杯ベスト4の滋賀県の「多賀少年野球クラブ」と大阪で野球スクールを運営する吉田大輝さん率いる「吉田大輝野球スクール」との対戦。接戦を制した多賀少年野球クラブが二年ぶりの王者奪還となり、キレダスからキレダスバットが贈呈されました。

＜子どもも大人もワクワクできる大会＞

大会を制し、大会アンバサダーとして大会立ち上げから運営に携わっている多賀少年野球クラブの辻正人監督と、大会を企画・主催する株式会社スポーツバックスの萩原雄一さんは4回目を迎えた大会をこう振り返りました。

「このロゴスランドカップは、毎年『子どもたちの自立』を育む大切な大会として位置づけています。野球の準備に始まり、夜のバーベキューや宿泊生活まで、保護者の手を借りず、子どもたち自身の力で乗り切ります。それは同時に、保護者にとっての“子離れ”の場でもあります。大会を終える頃には、仲間との絆は一段と深まり、子どもたちが自立へと踏み出す逞しさを、毎年はっきりと感じます。 野球という競技を教科書に、人が育っていく——そんな大会であることを、多賀少年野球クラブは何より大切にしています。子どもたちだけでなく、大人もワクワクできる大会を、これからも皆さんと一緒につくっていきたいと思っています。」（多賀少年野球クラブ・辻正人監督）

「今年で4回目を迎え、皆さまのお陰もあり大会の認知もかなり広がり今年は泣く泣く数チームお断りしてしまう程反響を頂いております。今年は石川県から中条ブルーインパルスさんが参加され、倉知監督とお話しさせて頂く中で「この時期にグランドで試合ができることが貴重で子ども達は野球がおもいっきりできるだけで嬉しいのに、バーベキューやアスレチックのアウトドア体験で遊び楽しむことができる素晴らしい大会なので是非来年も参加させてください。」と夜のバーベキューの交流会の中で嬉しいお言葉を頂きました。多賀少年野球クラブの辻監督も同じく「この時期我々に取って雪のない土のグランドは貴重なので1分1秒無駄にすることなく、交流試合や合同練習などグランドを使わせて頂きます。」と特に今年は大雪に見舞われこの時期にグランドで野球ができる喜びを感じて頂ける大会として、当初のコンセプトでもあるこの時期におもいっきり野球が楽しめない地域の皆さまに来年は是非多くエントリー頂きたいと思いつつも、今年参加頂いたチームの皆さまから来年も参加したいとお言葉を頂いており、来年は大会の規模を少し大きくできないか考えたいと思います！

何より今年も子どもも大人も指導者も数多くの「笑顔」が溢れる大会になったことが何よりも嬉しかったです。全国でも肩の力を抜いた子どもも大人も笑顔溢れる楽しい大会が広がって欲しいです。」(株式会社スポーツバックス・萩原雄一）

勝ちを求めて野球をする大会ばかりではなく、参加することで「勝ち」以上に「価値」のあるこのような大会が全国が、今後全国に広がっていくことを期待したいところです。（取材：編集部／写真：株式会社スポーツバックス提供）