FAカップ4回戦が13日に行われ、ハル・シティ（2部）とチェルシーが対戦した。

ハル・シティの平河悠が右のシャドーとして先発出場した一戦は、チェルシーが序盤からボールをコントロールし、何度か決定機を迎えるが、ゴールを決めきることができない。対するハル・シティは、5－2－3で守備ブロックを構えつつ、得点を狙っていく。

スコアは40分に動く。敵陣でのパスワークから、ペドロ・ネトがリアム・デラップからの折り返しにダイレクトで合わせると、このボックス手前からのシュートはゴール右隅に突き刺さり、チェルシーが先制。前半は、このままチェルシーの1点リードで終えた。

チェルシーは51分、右CKのチャンスを得ると、ネトが蹴ったボールはそのままゴールに吸い込まれ、後半の早い時間帯でリードを2点に広げることに成功した。

そしてチェルシーは59分、ネトが背後のスペースにスルーパスを送ると、抜け出したリアム・デラップがボックス内へ。これはハル・シティの選手がクリアしようとしたものの、こぼれ球をエステヴァンが押し込んだ。

勢いが止まらないチェルシーは71分にもネトがデラップとのワンツーから得点し、ハットトリック達成。これでリードを4点とした。

試合はこのまま終了。チェルシーが4－0でハル・シティに大勝を収め、FAカップ5回戦に駒を進めた。

ハル・シティは、21日に行われるチャンピオンシップ第33節でホームにクイーンズ・パーク・レンジャーズを迎える。一方、チェルシーは21日に行われるプレミアリーグ第27節で、ホームにてバーンリーと対戦する。

【スコア】

ハル・シティ 0－4 チェルシー

【得点者】

0－1 40分 ペドロ・ネト（チェルシー）

0－2 51分 ペドロ・ネト（チェルシー）

0－3 59分 エステヴァン（チェルシー）

0－4 71分 ペドロ・ネト（チェルシー）

【動画】ペドロ・ネトがハットトリック達成 vsハル・シティ