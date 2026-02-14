ブンデスリーガ第22節が13日に行われ、ドルトムントとマインツが対戦した。

マインツの佐野海舟が中盤の一角として先発出場した一戦は10分、ドルトムントが敵陣のボックス右角でFKのチャンスを得ると、キッカーのユリアン・リエルソンが蹴ったボールをセール・ギラシが豪快に頭で叩きつけて先制する。

続けて15分にドルトムントが加点。敵陣ボックス付近でボールを奪い返すと、リエルソンのクロスにマクシミリアン・バイアーが頭で合わせた。さらに42分、ドルトムントが左CKでキッカーのリエルソンが蹴ったボールにギラシが頭で合わせ、これでリードは3点。また、リエルソンは前半で3アシスト、ギラシは2ゴールを記録することとなった。

後半、ドルトムントはより攻勢を強めていくのに対し、マインツは目立った決定機を作ることができない。

すると84分、ドルトムントが左CKのチャンスを迎え、キッカーのリエルソンが蹴ったボールはドミニク・コールのオウンゴールを誘発し、リードは3点となる。

このまま試合は終了し、ドルトムントがマインツに4－0で大勝。リーグ戦の連勝記録を「6」に伸ばした。なお、佐野海舟はフル出場を果たした。

ドルトムントはこの後、チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント・プレーオフのファーストレグでホームにてアタランタ（イタリア）と対戦。マインツは、20日に行われる次節でホームにハンブルガーSVを迎える。

【スコア】

ドルトムント 4－0 マインツ

【得点者】

1－0 10分 セール・ギラシ（ドルトムント）

2－0 15分 マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）

3－0 42分 セール・ギラシ（ドルトムント）

4－0 81分 オウンゴール（ドルトムント）