All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、奈良県在住63歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。

◆投稿者プロフィール

年齢・性別：63歳女性

同居家族構成：本人、夫（63歳）

居住地：奈良県

住居形態：持ち家（戸建て）

職業：専業主婦

世帯年収：本人0円、配偶者300万円

現預金：2500万円

リスク資産：200万円

◆定期預金に900万円「介護で慌てないために」

現預金は「普通預金と定期預金で、複数の銀行に振り分けています」という投稿者。

「老後の介護や医療費」に備えて現在利用している定期預金は「近畿産業信用組合の定期預金（2026年1月時点で1年ものの場合、金利年0.125％）に200万円と400万円の2口。JAならけんの定期預金（2026年1月時点で1年ものの場合、金利年0.25％）に300万円」の計900万円。

「銀行は1000万円以下なら保証されますので、この範囲であれば安心です。将来の介護で慌てないために預貯金をしています」と話します。

◆リスク資産は総資産の1割以下に

手元に「現金・預貯金」はいくらあると安心か、との問いには「現金は約1年間生活できる程度の500万円ほど。預貯金はもしものときのために1000万円以上」と回答。

現在の資産配分は「現預金9割、リスク資産1割くらいです。リスク資産は仮になくなってもいい額で、総資産の1割以下に抑えて100万～200万円程度」に調整していると言います。

その理由については、「まもなく年金生活が始まるので、投資は避けて安全な資産配分を意識しています。60歳を超えていますので、預貯金以外の現金は全てやりたいことに使っても良い」と説明します。

また、「高齢になると認知機能が衰えてくる」との不安も大きい様子で、「特にネット系の口座などは、他者に乗っ取られる危険を感じます。証券会社の口座などは止める予定です」とも。

精神的にも現金を多めに持っていることで、「世の中の動向が大きく気にならず、地に足がついている感じがします」と語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部