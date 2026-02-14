レアル・マドリードのエースFWキリアン・エンバペは、今週末に控えるレアル・ソシエダとの重要な一戦に間に合う見込みだ。クラブ公式サイトが伝えている。

前節、難所メスタージャでバレンシアを2－0で退け、ラ・リーガ7連勝を達成したレアルは、首位のバルセロナとの勝ち点1差を維持。14日に行われるラ・リーガ第24節では8連勝を目指し、8位のソシエダをホームで迎え撃つ。

対戦相手のソシエダはペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の就任以降、公式戦9戦無敗と現在のラ・リーガで最もタフな対戦相手のひとつ。

レアルとしては万全の状態で迎え撃ちたいところだったが、気がかりなのは公式戦6試合連発中のエースストライカーのコンディション。ここ2カ月はヒザの問題を抱えているフランス代表FWは直近2日間のトレーニングを回避していた。

13日に行われたトレーニングセッションではチームメイトとともにトレーニングを行っていたが、同日行われるアルバロ・アルベロア監督の公式会見の場ではエースの状態に関する質問が飛んだ。

これに対して、スペイン人指揮官は「エンバペは大丈夫だ。グループトレーニングに参加しており、明日の試合には出場可能だ」とエースの起用を明言した。

また、同監督は絶好調のソシエダとの一戦が厳しいものになると覚悟しながらも、全力で勝ち点3を勝ち取りたいと意気込んだ。

「レアル・ソシエダのリズムと、バルセロナとアトレティコを相手に無敗を誇る新監督の下で彼らがどれほど好調であるかは、我々も承知している。彼らのことはよく理解しており、明日の試合の難しさも理解している。勝ち点3を獲得するためには、全力を尽くさなければならない」

