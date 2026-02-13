大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。多くのファンが偉業達成を願っているが、デーブ・ロバーツ監督は現段階ではあまり意識していないようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

ドジャースは今オフ、補強ポイントとされていたリリーフにエドウィン・ディアス投手、外野にカイル・タッカー外野手と、それぞれ大物選手を加え入れることに成功。3連覇達成へ向け、攻守で隙のないチームが築き上げられている。

ただ、同メディアによると、ロバーツ監督は「3連覇という目標はニンジンや。集中力を高めるための北極星のようなものとして、気にする必要はない。その目標を達成するには、まだやるべきことがたくさんあることを我々はよく認識している」と平常心を強調。

その一方で、「数年前にテオスカー・ヘルナンデス外野手でそれを実現した。昨年はブレイク・スネル投手でそれを実現した。優勝の感覚や味を知らない選手たちを、既にここにいる選手たちに加えることは、素晴らしいことだと思う」と、優勝未経験の選手たちに初優勝をもたらすことについては意欲を示しているという。

