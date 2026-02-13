大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの先発ローテーションは、すでに球界トップクラスと称されている。しかし、さらなる強化案が浮上しており、そこには佐々木朗希投手をトレード要員として放出する可能性もあるという。米メディア『TWSN』のマイケル・オハラ記者が言及した。

現在のドジャースのローテーションは、大谷翔平選手、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手と豪華な顔ぶれが並ぶ。ただし5番手は流動的で、2年目を迎える佐々木がその座を争うと見られている。

しかし佐々木は浮き沈みが見られることもあり、ドジャースはシンシナティ・レッズのエースであるハンター・グリーン投手の獲得を狙うかもしれない。

グリーンはオールスター級の実力を備えた26歳の投手だが、佐々木のポテンシャルは彼を超えるかもしれない。そこで、佐々木と複数の有力株を提示すれば、このトレードは成立する可能性がある。

急浮上したグリーンの獲得案についてオハラ氏は「もし彼が近い将来、フリーエージェント（FA）で去る予定だったり、レッズが完全な再建を目指したりするなら、このトレードは理にかなっているかもしれない」と言及した。

