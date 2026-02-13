2025年オフも複数の選手がFA権を行使し、他球団への移籍を選択した。また、海外FA権を行使しメジャー移籍を検討しつつも、最終的に国内球団を選んだ選手も存在した。過去にも同様のケースで国内他球団へ移籍した例は少なくない。そこで今回は、海外FAで国内移籍を選んだ現役選手を取り上げたい。［1/6ページ］

まさかの“巨人入り“…元同僚との再開も

則本昂大

[caption id="attachment_246632" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツへの入団会見を行う則本昂大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／82kg

・生年月日：1990年12月17日

・経歴：滋賀・八幡商 - 三重中京大

・ドラフト：2012年ドラフト2位（楽天）

球界に大きな衝撃をもたらした、則本昂大の読売ジャイアンツ移籍。新天地でどのような投球を見せるのだろうか。

2012年ドラフト2位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団すると、ルーキーながら開幕投手の大役を任された則本。ローテーションの柱としてフル回転し、15勝をマーク。

同年は日本シリーズでも獅子奮迅の働きを見せ、悲願の日本一を達成したのち、新人王に輝いた。

2014年から2018年にかけては、5年連続で最多奪三振のタイトルを獲得。球界を代表するピッチャーとして、日本代表にも選出された。

2024年からは抑えとして起用されると、54試合の登板で3勝4敗4ホールド32セーブ、防御率3.46と好成績を残し、セーブ王に輝いた。

2025年オフにMLB移籍を目指して海外FA権を行使したが、最終的には断念し巨人入りを決断。田中将大と再び同僚になった。

百戦錬磨の右腕が新天地でどのようなパフォーマンスを見せるのか、期待が高まっている。

【関連記事】

【了】