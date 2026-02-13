動画配信サービスのNetflixは14日、新たに大会を盛り上げていくメンバーとして、選手の目線で現場の熱狂を伝えるフィールドレポーターに糸井嘉男、野球ファン代表として熱狂や声援を力に変える応援リーダーに濱家隆一(かまいたち)、そして、国際大会や勝負の厳しさを知る世界的トップアスリートとして、出場する全選手を鼓舞するアスリートサポーターに吉田沙保里を選出したことを発表した。

この3名は大会期間中の日本戦において最前線から選手に声援を届けるほか、Netflix SNS等のコンテンツ出演を通して大会を盛り上げる。2月下旬には3名によるクロストークコンテンツもNetflix YouTubeで公開予定。

さらに、全国からの声援をSNS投稿で集め、出場する全てのチーム・選手を応援する「47都道府県最強応援団キャンペーン」も2月18日（水）から開始する。

フィールドレポーターに就任した糸井嘉男氏は、「ワールドベースボールクラシックに関わりたいと思っていた中で、 引退してからお世話になっているNetflixさんと共に大会を盛り上げられることを楽しみにしています。

前回大会の覇者ということで侍ジャパンに注目が集まるとともに、今まで以上にプレッシャーも感じると思います。

人生でなかなか感じることのできないそのプレッシャーを楽しむことで、きっとチャンピオンになれると信じています。選手の皆さんには頑張ってもらいたいです。」とコメント。

応援リーダーとなったお笑いコンビ、「かまいたち」の濱家隆一さんも「侍ジャパンのユニフォームを前に仕事をさせてもらえる日が来るなんて思ってもみなかったです。本当に芸人をやっていて良かったです。

僕ができることは全力で応援することだけだと思っているので、何とか少しでも力になれるように頑張りたいと思います。 自分自身が楽しんで、ワクワクして、その思いを選手の皆さんに届けていきたいと思います。」と喜びの声をあげた。

さらにアスリートサポーターを任された元レスリング選手、吉田沙保里氏も「まさか私がワールドベースボールクラシックに関われるとは思っていなかったのでとにかく嬉しく思っています。

私はこれまで個人競技をやってきて、 勝つも負けるも自分次第だったのですが、 野球は団体戦、チーム戦になるので一人一人の力が発揮できれば間違いなく優勝できると思っています。

私には全力応援することしかできないのですが、 選手の皆さんに精一杯のエールを届けたいと思います。」とアスリートらしい力強いコメントを残した。

「2026 ワールドベースボールクラシック」

全47試合／3月5日～3月18日 Netflix 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

